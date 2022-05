Casting ouvert pour un film sur Victor Segalen

Un casting est ouvert pour trouver les personnages principaux et secondaires d’un film inspiré d’un moment de la vie de l’écrivain Victor Segalen. Hommes, femmes et enfants polynésiens, marquisiens en particulier, ou métropolitains peuvent envoyer leur candidature par mail à [email protected] pour fixer un rendez-vous. Le tournage aura lieu en août à Tahiti et Moorea.

Casting Tahiti recrute pour un film qui sera tourné à partir du mois d’août entre Tahiti et Moorea. Le rôle principal est déjà pris, « Victor Segalen sera joué par un acteur européen » prévient Casting Tahiti. Ce sont tous les autres rôles qui restent à pourvoir. Le scénario est écrit par Hugo da Silva, un réalisateur portugais qui le prépare depuis deux ans. Les profils recherchés sont variés : un homme âgé typé tahitien, sec ; un homme asiatique âgé de 30 à 45 ans ; une femme demi-polynésienne aux cheveux roux ; et divers autres profils, hommes femmes et enfants polynésiens, marquisiens ou métropolitains.

« Découverte des Marquises » et « rencontre avec Paul Gauguin »

Comme l’explique Stéphanie McKenna le film s’inspire d’un moment de la vie de Victor Segalen. Il est alors médecin de la marine et est appelé à venir en Polynésie pour la première fois de sa vie, afin d’y récupérer les affaires de Paul Gauguin, décédé quelques mois auparavant. « Victor Segalen va découvrir son art, il va rencontrer aussi des gens qui l’ont aimé, qui ont beaucoup échangé avec lui et de manière assez profonde » explique Stéphanie McKenna. « Il va découvrir ses écrits, et en tant qu’écrivain, ça va l’émouvoir. C’est un très joli scénario, très subtilement écrit, qui décrit les impressions de Victor Segalen à sa découverte des Marquises mais aussi sa rencontre avec le personnage et l’artiste qu’était Paul Gauguin. »

Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience du cinéma, mais pour se porter candidat il faut envoyer un portrait et une photo de plein pieds, son nom et prénom, date de naissance et lieu de résidence ainsi que son activité par mail, à l’adresse [email protected].