L’équipe du téléfilm « La dernière reine de Tahiti » qui retrace la vie de la reine Pomare IV est actuellement sur le territoire pour le casting de ses acteurs. Francis Bianconi, Adeline Darraux, et Frank Lebreton étaient reçus jeudi matin par le président de la Polynésie française, Edouard Fritch. Il s’est montré « satisfait de l’important travail de recherche qui a présidé à la conception de ce film ».

Le règne de Pomare IV a été particulièrement long : 50 ans qui ont marqué la transition vers le protectorat français sur Tahiti, jusqu’à sa mort en 1877. De son enfance où elle est promise en mariage à l’âge de 10 ans, en passant par son accession au trône à la mort de son frère, et par la période où elle se réfugie pour échapper aux guerres, le film retracera la vie de cette souveraine particulièrement importante. Francis Bianconi le prépare depuis plusieurs années. En 2017 il rencontrait déjà le président Édouard Fritch pour ce projet d’envergure. Il devait s’appeler « La Reine du Pacifique » et être porté sur les écrans de cinéma. De multiples allers-retours au fenua lui ont permis de peaufiner sa trame et surtout de repérer les lieux du tournage. « Il s’est plongé dans les lectures. Il est venu ici rencontrer la famille et les historiens polynésiens », raconte Stéphanie McKenna, correspondante locale de l’équipe de production. Pour les 140 ans du décès de la reine en 2017, l’assemblée de la Polynésie française avait organisé une exposition en son honneur. Le téléfilm de deux épisodes est aujourd’hui rebaptisé « La dernière reine de Tahiti » et sera finalement diffusé par France Télévisions et « à terme à l’international ».

La recherche des acteurs a commencé mais n’en est encore qu’à ses débuts. Plus d’une centaine de personnes devraient participer. Des rôles principaux aux figurants, des Tahitiens et Européens de tous âges sont recherchés. Pour le rôle principal, plusieurs personnes incarneront la reine à différents moments de sa vie. Stéphanie nous dévoile que « Quelques profils de jeunes femmes du pays sont pressentis. C’est un rôle majeur avec beaucoup de texte, qui porte tout le projet. Mais on continue de chercher. Qui sait, peut-être que quelqu’un émergera parmi les profils qui vont se présenter les prochaines semaines et viendra challenger les prétendantes. »

Un casting ouvert

Le président a salué le travail de recherche effectué. Soutenu par le Pays, il aura d’importantes retombées économiques et participera à la promotion de la destination. « Le casting est ouvert à beaucoup de profils, avec des rôles parlants et de la figuration. Les gens qui seraient trop intimidés peuvent le signaler et seront en figuration.On cherche des enfants en bas âge, des jeunes filles, des hommes des femmes, des matahiapo », précise Stéphanie. Pour participer, deux solutions : envoyer deux photos (portrait et une photo en pied), vos coordonnées et votre métier ou occupation par e-mail à l’adresse ci-dessous, ou vous présenter à Moorea le vendredi 23 juillet à Papetoai et le samedi 24 juillet à Pihaena.