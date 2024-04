CCISM : les étudiants aussi rêvent de Singapour

Après le président Brotherson, ce sont les étudiants de l’ECT et de Poly3D qui veulent se rapprocher de Singapour. Un stage-dating organisé lundi matin proposait de candidater auprès de plusieurs entreprises locales mais également avec la Chambre de commerce française de la cité-état asiatique pour des stages sur place. Une opportunité de s’ouvrir sur le monde pour les étudiants des établissement de la CCISM.

Lire aussi : Indo-pacifique, Chine et perspectives économiques… Jean-Pierre Raffarin « invité d’honneur » à la CCISM



Les étudiants de l’École de commerce de Tahiti et de Poly 3D étaient en stage-dating ce lundi matin. Organisé par la CCISM et le bureau des élèves, l’événement rassemblait bien sûr des entreprises locales prêtes à accueillir de futurs professionnels dans leurs rangs, mais proposait aussi, pour la première fois, de candidater dans des entreprises situées à Singapour. Un accord a été signé avec CCI France international, qui regroupe les chambres de commerce françaises du monde entier, et notamment celle de la cité-état asiatique, pour offrir la possibilité aux élèves de trouver un stage sur place. À charge ensuite à la chambre de leur trouver des places et d’assurer le suivi avec les entreprises.

Sur conseil de Jean-Pierre Raffarin

Cette coopération n’a pas attendu le long voyage de Moetai Brotherson à Singapour pour être noué. Le travail remonte à septembre 2023, quand la CCISM a été convaincue par l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, en visite au fenua, d’aller voir ce qu’il se passait dans la cité-état, comme l’explique Vatea Toofa. « C’était une des missions export portées par la Chambre de commerce de Papeete et de Nouméa, l’idée était d’aller à la conquête de Singapour, tout simplement, en coconstruisant l’axe Singapour – Nouméa – Papeete, détaille le directeur communication et marketing de la CCISM. En août l’année dernière, on a fait venir Jean-Pierre Raffarin, qui est conseiller technique auprès de la présidence sur la zone indopacifique, il nous a convaincu d’aller voir ce qu’il se passe à Singapour. »

Des portes ouvertes sur le monde

Pour Maximilien Vincent, étudiant en 2e année à l’école de commerce et président du bureau des élèves de la CCISM, également chargé de projet pour le stage-dating, c’est effectivement une véritable aubaine pour les étudiants. « Il y a des opportunités qui se sont ouvertes pour les étudiants polynésiens, Poly 3D et l’ECT, on a reçu un lien de candidature direct pour la chambre de commerce à Singapour. Les élèves ont candidaté en fonction de leurs envies. On a une vingtaine d’élèves qui ont envoyé leurs propositions. C’est une réelle opportunité et une chance pour les élèves locaux de montrer à l’étranger ce qu’ils valent à l’étranger. Singapour, c’est très grand, l’Indonésie est proche et ça ouvre d’autres portes pour l’international, en Europe, aux États-Unis et surtout en Asie pour la Chine. C’est stratégique. C’est pour ça que c’est une vraie aubaine pour les étudiants. »

Singapour a donc le vent en poupe auprès de la chambre, et auprès du Pays, dont le président doit retourner sur place pour un sommet d’ici la fin du mois. Mais cet invité d’honneur n’a pas empêché les entreprises locales d’être au rendez-vous : 24 sociétés étaient présentes sur ce stage-dating pour proposer une quarantaine d’offres de stage aux 74 étudiants de l’ECT et de Poly 3D.