CCISM : Une table ronde pour « anticiper les difficultés d’entreprises »

La CCISM organise demain, mardi 5 juillet, une table ronde nommée « Anticiper les difficultés d’entreprise, les gérer et rebondir : les solutions mobilisables ». L’objectif est d’évoquer la façon dont les entreprises touchées par la crise peuvent « rebondir » dans le contexte post-Covid où les caisses de l’État et du Pays ont été fortement sollicitées. Mardi 5 juillet, ce sont Christophe Tissot, Fabrice Dufresne, Vincent Law, Solange Calissi et Vincent Fabre qui animeront l’événement à la Polynesian Factory de 17 heures à 19 heures.

« Anticiper les difficultés économiques et financières des entreprises du fenua » c’est la préoccupation de la CCISM dans le contexte de crise économique actuel. La Chambre de commerce et d’Industrie organise ce mardi 5 juillet une table ronde pour évoquer des solutions qui permettront aux entreprises « d’éviter les conséquences » de ces difficultés, « sur la pérennité de leur activité ». L’occasion permettra d’évoquer également la façon dont certaines structures du Pays ont été fragilisées par les conséquences de la pandémie. La table ronde sera présidée par Christophe TISSOT, Président du Tribunal Mixte de Commerce, Fabrice Dufresne, Directeur de l’Institut d’Émission d’Outre-Mer (IEOM), Vincent Law, président de l’Ordre des experts comptables de Polynésie française, Solange Calissi, directrice des Impôts et des contributions Publiques (DICP), Vincent Fabre, directeur général de la Caisse de prévoyance sociale (CPS).

« Problèmes de trésorerie, médiation du crédit, défaillance d’un partenaire ou d’un client et la médiation, cotisations fiscales et sociales avec des plan d’étalements, conciliation et procédures de sauvegarde, sensibilisation et aide à la détection des difficultés qui pourraient survenir »… toutes ces questions seront abordées et pourront faire l’objet d’échanges entre les intervenants.

