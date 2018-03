La chanteuse Louane est arrivée mercredi sur le territoire avant son concert prévu ce vendredi soir place To’ata. Elle a donné ses premières impressions lors d’une conférence de presse dans la matinée.

Agée seulement de 21 ans, Louane a déjà une belle carrière derrière elle. Et surtout un agenda surchargé avec sa nouvelle tournée ! Mais rien n’aurait pu l’empêcher de venir chanter en Polynésie, avant d’entamer en avril une série de concerts dans les plus grandes salles de concert européennes. L’interprète au double disque de diamant avec son album « chambre 12 » et gagnante d’un César du Meilleur espoir féminin grâce à son rôle dans « la famille bélier », donnera un concert exceptionnel ce vendredi place To’ata.

Visiblement enchantée de l’accueil reçu dès sa descente de l’avion et des dizaines de colliers de fleurs qu’elle a reçu de ses fans à l’aéroport, Louane compte bien donner son maximum sur scène.

Louane, qui a connu un incroyable succès avec la reprise de « je vole » de Michel Sardou, rendra également un vibrant hommage sur la scène de To’ata à Johnny Hallyday. En mai 2016, l’artiste avait donné l’un des derniers concerts solo de sa carrière. La jeune chanteuse touchée à l’évocation de l’artiste de légende.

Louane interprétera sur scène quelques titres accompagné de son ukulele, qui est devenu au fil du temps un instrument indispensable. « Il me permet de reprendre de la pop anglaise, chose qui à la base n’est pas évident. J’aime bien mélanger les genres musicaux. » Et si l’artiste ne souhaite rien dévoiler de son show, elle assure que ce sera un concert « magique à l’image de ce pays ».