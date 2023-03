Ce vendredi à 10 heures, on arrête tout et on lit !

L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, la Maison de la culture et la bibliothèque de l’UPF organisent le quart d’heure de lecture. Le 10 mars à 10 heures, on s’arrête, on lit. Et on joue : des livres et des abonnements à la médiathèque et à la BU sont à gagner avec le vidéo/photo book challenge.

Organisé pour la première fois en 2022 par le centre national du livre, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le « quart d’heure de lecture » est de nouveau proposé cette année. L’idée : que les travailleurs, les étudiants, les écoles, les personnes chez elles, bref, que tout le monde arrête son activité à 10 heures ce vendredi 10 mars pour lire. L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, la Maison de la culture et la bibliothèque de l’UPF s’associent au Centre national du livre pour organiser l’événement sur le territoire. Une pause lecture de 15 minutes pour « mettre en avant les bénéfices indéniables qu’apporte la lecture dans notre quotidien », comme l’explique Marie Kops, de l’organisation Lire en Polynésie et l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles.

Un concours est également lancé, le vidéo/photo book challenge, pour gagner des livres et des abonnements à la médiathèque de la Maison de la culture et à la bibliothèque de l’Université de la Polynésie française. Il s’agit de faire des vidéos ou des photos de ce quart d’heure de lecture en sélectionnant un extrait parmi les œuvres des éditeurs polynésiens sur le site https://lireenpolynesie.fr/10marsjelis-2023/ et de publier la vidéo ou la photo sur ses propres réseaux sociaux en intégrant #10marsjelis, #lireenpolynesie, @Lire en Polynésie, @Médiathèque de la Maison de la culture et @Université de la Polynésie française.

La vidéo et la photo qui remporteront le plus de « likes » gagneront une sélection d’ouvrages des éditeurs locaux et des abonnements à la médiathèque de la Maison de la culture et à la bibliothèque de l’UPF. Les votes seront ouverts sur les Facebook Lire en Polynésie, Médiathèque de la Maison de la culture et Université de la Polynésie française, du 10 au 20 mars. Les noms des gagnants seront annoncés le 21 mars.