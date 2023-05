Cédric Mercadal, de la CPS au ministère de la Santé

Il devrait connaitre par cœur les enjeux de la protection sociale généralisée car il était jusqu’ici en poste aux affaires juridiques de la CPS. Il a été nommé ministre de la Santé, en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée.

Il était en poste aux affaires juridiques de la CPS avant d’arriver au gouvernement Brotherson. Cédric Mercadal est un nouveau venu en politique. Étant donné son dernier poste, il devrait être bien aux faits des enjeux de la protection sociale généralisée. Nommé ministre de la Santé en charge de la prévention et de la protection sociale généralisée, il n’a pas souhaité s’exprimer lors de la présentation du gouvernement ce lundi matin, préférant faire la passation et constituer ses équipes avant de donner ses priorités et ses prochaines actions. Il devra sûrement participer à la réflexion sur le financement qui devra remplacer la contribution pour la solidarité, promise à la disparition dans quelques mois. Des personnes ayant travaillé avec lui parlent d’une personne « très humaine ».