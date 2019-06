Célébrations du 29 juin : « On continue le mensonge » – Vannina Crolas

Les tout jeunes secrétaires généraux du Tavini dénoncent « les fastes de la fête de l’autonomie » du 29 juin organisée par le Pays. Ils considèrent que l’histoire est tronquée et affirme que « le combat du Tavini est la réhabilitation de notre histoire, de nos mémoires perdues ». Et que le 29 juin, on devrait « honorer (…) nos héros résistants qui ont défendu notre pays ainsi que ceux et celles qui ont milité pour notre souveraineté et qui nous ont quitté aujourd’hui ».

Jeudi matin, la nouvelle secrétaire générale du Tavini huiraatira Vannina Crolas a invité les médias à une conférence de presse. Il s’agissait notamment de présenter les nouveaux membres du secrétariat général du parti indépendantiste, comme Steve Chailloux, secrétaire général adjoint, en charge de la formation, ou encore Tutea Mollon, en charge de la stratégie du parti. L’actualité, pour cette nouvelle équipe, c’était aussi la présentation de la commémoration du 29 juin à la stèle de Tavararo.

« Le combat du Tavini est aussi la réhabilitation de notre histoire, de nos mémoires perdues » – Steve Chailloux

Pour Steve Chailloux, « avant la formation politique il y a la formation historique », et la date du 29 juin en fait partie. En effet, chaque année, cette date fait toujours des remous. Si du côté du gouvernement c’est la célébration de l’autonomie, « la fête », du côté du Tavini huiraatira c’est un jour de deuil. Et Steve Chailloux en a fait le rappel, avec les guerres franco-tahitiennes qui ont duré plusieurs années ou encore l’annexion par la France du royaume de Pomare V. Il a rappelé que le parti indépendantiste n’est pas dans « la célébration d’un statut politique. Nous sommes dans la commémoration de faits historiques avérés ». Il considère qu’ « en tant que citoyen il est important de se réapproprier notre histoire car c’est notre histoire qui fait ce que nous sommes aujourd’hui. (Le 29 juin) c’est la perte de notre liberté, de notre souveraineté, de notre dignité ». Mais le SGA du Tavini assure que « le combat du Tavini n’est pas un combat ethnique (…) notre combat est celui de se battre contre un système colonial ».

« On continue le mensonge par rapport à notre histoire » – Vannina Crolas

« C’est une date clé, importante de notre histoire, et on donne rendez-vous à toute la population avec la vraie histoire de notre pays (…). Ce ne sera pas avec les fastes de la fête de l’autonomie, ce sera avec nos petits moyens du Tavini » a affirmé Vannina Crolas.

Pour Tutea Mollon , le 29 juin « c’est un devoir de mémoire vis-à-vis des anciens, donc on invite le gouvernement à se joindre à nous ».

« Conquérir et exercer le pouvoir » – Vannina Crolas

Concernant le secrétariat général, Vannina Crolas a annoncé que « c’est plus une fonction d’administration du parti à laquelle on va ajouter un projet de développement du parti (…) pour conquérir et exercer le pouvoir (…) et donner un nouveau souffle à notre parti ». Vannina Crolas a d’ailleurs affirmé que plusieurs « cellules » ont été mises en place « pour tenir compte des besoins et des demandes exprimés par les militants lors du séminaire ».

Deux SG du Tavini à des postes de responsabilités à la mairie de Faa’a

Vannina Crolas et Tutea Mollon sont tous deux employés à la mairie de Faa’a et occupent des postes à responsabilité. En effet, la première est directrice générale des services adjointe (DGSA) et le second est directeur du Développement éducatif, social et culturel. Vannina Crolas assure qu’il n’y a pas de mélange des genres.