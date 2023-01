Céline Dion snobée du palmarès « Rolling Stones », les fans s’indignent

La diva canadienne aux 200 millions de disques écoulés dans le monde ne figure pas dans le classement du magazine américain des « 200 plus grands chanteurs et chanteuses de tous les temps ». Un oubli qui passe mal au Québec et chez les nombreux fans internationaux de « Céline ».

Aretha Franklin et Whitney Houston en tête de classement, Billie Holiday, Mariah Carey ou Nina Simone pas très loin derrière, au milieu de Sam Cook, Ray Charles ou Elvis Presley, des stars plus actuelles comme Adèle, Ariana Grande, ou même la jeune Rosalia tout au long du palmarès… Mais pas de Céline à l’horizon. La publication, le 1er janvier, du classement des 200 plus grands chanteurs de tous les temps par le magazine « Rolling Stone » a sans surprise engendré une foule de commentaires, contestations et autres débats. Mais la discussion la plus vive est venue des fans de Céline Dion, déjà attristés par la nouvelle de ses troubles neurologiques le mois dernier, stupéfaits de ne pas voir le nom de l’interprète de My Heart will Go on, All by my self, ou de The Power of Love dans ce palmarès pourtant très large. Sur les réseaux sociaux, on relève que le classement du magazine américain voit se croiser des gagnantes de télé-crochets, des chanteurs de groupe de punk, des divas du jazz, de pop, ou des bluesman parfois un peu oubliés et l’essentiel des chanteurs et chanteuses ayant marqué les charts ces dernières décennies. Or Céline Dion a quelques arguments chiffrés à avancer : lauréates de cinq Grammy Awards, classée en tête des hit-parades à plusieurs reprises en Amérique comme en Europe, vainqueure de l’Eurovision (en 1988, pour la Suisse), elle a vendu pas moins de 200 millions de disques dans le monde, posé sa voix sur des classiques du cinéma (Titanic, la Belle et la Bête…), et s’est produite plus de 2000 fois sur les scènes du monde entier, dont celle du Caesar Palace de Las Vegas où elle a déjà fait plus de 1100 concerts, souvent complets.

Rolling Stone omitting the Céline Dion from its list of the greatest singers of all time is a crime against humanity. Je téléfone à la police. pic.twitter.com/Ql69KEA24G https://t.co/cXaOc5w3eO — Ashton Pittman (@ashtonpittman) January 1, 2023

Oubli ? Snobisme ? Sur les réseaux sociaux, l’éviction de la native de Charlemagne, petite municipalité en banlieue de Montréal, passe en tout cas très mal. Un twittos dit vouloir « téléphoner à la police »… qui lui répond, toujours sur le ton de l’humour en disant « comprendre son émoi ». L’affaire a déjà fait la une de certains titres de presse, des États-Unis à la France en passant, bien sûr, par le Québec, où l’indignation est généralisée. « Faut-il avoir vécu quelque part entre Mars et Jupiter ces trente dernières années pour ne pas se rendre compte du talent exceptionnel de Céline Dion ? », s’est offusqué un député du Bloc québécois (indépendantiste), cité par la correspondante du journal Le Monde. Des artistes Français ou Canadiens ont déjà apporté leur soutien à la chanteuse contre ces « classements qui ne veulent rien dire » quand des quidams demandent les noms de ceux qui ont voté pour cette liste.

Pas de réaction pour l’instant du côté de la rédaction de Rolling Stones, qui avait déjà exclu la Canadienne de son classement des 100 plus grands chanteurs en 2008. Mais dans l’introduction de l’article, ses auteurs avaient préféré prévenir : « Avant de commencer à défiler (et à commenter), gardez à l’esprit qu’il s’agit de la liste des plus grands chanteurs, et non de celle des plus grandes voix. Le talent est impressionnant ; le génie est transcendant. Bien sûr, beaucoup de ces personnes sont nées avec des tuyaux massifs, une hauteur de voix parfaite et une gamme illimitée. D’autres ont des instruments plus rudes, plus étranges ou plus délicats. Comme le note notre article sur l’homme qui a fini au numéro 112, « Ozzy Osbourne n’a pas ce que la plupart des gens appellent une bonne voix, mais il en a une grande’. Cela pourrait s’appliquer à plus d’une personne ici ».

Le palmarès complet à retrouver ici.