Centrale hybride, eau potable, concasseur, complexe sportif… La liste de courses de Rapa

À la veille de l’arrivée du Conseil des ministres, le tavana Narii Tuanainai fait le point sur les doléances de la commune, et sur les dossiers qui seront discutés pendant deux jours avec le gouvernement.

La plus australe des îles de l’archipel éponyme s’apprête à recevoir la délégation gouvernementale. Une première depuis 2015 pour les quelque 460 habitants. Pendant deux jours, jeudi et vendredi, Moetai Brotherson et quatre de ses ministres vont tenir des réunions, dont le conseil des ministres délocalisé, et visiter les différentes infrastructures de l’île. « On a toujours réclamé la venue du gouvernement donc nous sommes tous contents, puisque nous allons pouvoir discuter de nos projets », se réjouit le tavana Narii Tuanainai.

Les différentes doléances de la commune ont été envoyées deux semaines en amont. « La priorité des priorités, c’est de terminer le schéma directeur d’adduction d’eau potable », en poursuivant les travaux menés sur la première tranche, présente le maire.

Pour importer des agrégats, « le fret coûte plus cher que le matériau »

Autre projet, l’installation d’une « centrale hybride », alors que la commune est déjà dotée d’une centrale électrique. Le maire souhaite développer l’énergie renouvelable, aussi bien hydroélectrique que photovoltaïque. Un site a déjà été identifié, il sera visité par le gouvernement.

« Ce sont nos deux principales demandes, mais nous avons évidemment énormément de projets à soumettre », poursuit Narii Tuanainai. Parmi eux, l’acquisition d’un concasseur d’agrégats : « lorsqu’on veut construire en dur, pour les maisons ou les routes, car quand tu veux ramener un mètre cube de concassé depuis Tahiti ou d’ailleurs, le fret coûte plus cher que le matériau » en lui-même, regrette le tavana.

La commune plaide aussi pour une réhabilitation de son complexe sportif, dans l’optique d’organiser les Jeux des Australes « dans huit ans ». Ce qui nécessitera une salle omnisports remise à neuf, un terrain de football à refaire « avec bien évidemment des tribunes », « des plateaux sportifs », « un boulodrome ». Bien conscient que Rapa ne se fera pas en deux jours, « il faudra faire une programmation dans le temps, de manière que notre budget puisse apporter sa participation ». « Dans tous les cas », ajoute-t-il, « on les attend de pied ferme pour avoir une discussion sereine avec eux et que l’on parle de toutes nos problématiques ».