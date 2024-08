Centre de danse Tschan : un stage ouvert à tous

Le centre de danse Tschan organise un stage avec Matthieu Barrucand. L’ancien danseur professionnel devenu chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Choryphée est actuellement en Polynésie française. Il propose ce stage, ouvert à tous, débutants ou confirmés, et à tous les âges à partir de 4 ans.

Ce n’est pas la première fois qu’il vient en Polynésie française et à chaque fois, il en profite pour animer un stage de danse. Matthieu Barrucand, ancien danseur professionnel, est aujourd’hui chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Choryphée, dans l’Hexagone. C’est du 3 au 11 août et c’est ouvert à tous les niveaux et à tous les âges. Les participants peuvent rester toute la semaine, faire seulement les week-ends ou faire un seul cours, bref, ce stage est à la carte. Le programme sera composé en fonction des âges et des niveaux. Les plus jeunes pourront piocher un objet dans une malle aux trésors et danseront avec sur des airs de comédie musicale. Dans des ateliers chorégraphiques autour du répertoire de la compagnie Choryphée, ils découvriront des extraits de spectacle pour les apprendre et se les approprier. Et enfin, danse jazz et contemporaine pour les plus grands.

Le centre Tschan fête ses 50 ans cette année et c’est une habitude pour l’école de recevoir des chorégraphes ou des personnalités de la danse deux à trois fois par an. Pour Éric Goalard, directeur du centre et professeur de danse jazz et talons, diplômé d’État, c’est une véritable “opportunité” pour les élèves et les professeurs. “Pour l’école, c’est très important car ça permet de nourrir les élèves, pour les professeurs, nous continuons à nous actualiser sur ce qui se passe sur la scène nationale et au-delà. C’est continuer à développer le partage et ne pas rester sur nos acquis. A Tahiti, on peut être en vase clos, puisque c’est loin donc on fait en sorte d’avoir plusieurs chorégraphes dans l’année.”

Parmi ses anciens élèves, le centre compte des danseurs à l’Opéra de Paris et d’autres qui font carrière dans les compagnies. Son jeune ballet fonctionne comme une unité professionnelle où les danseurs suivent un cursus spécifique. Mais les stages, les organisateurs tiennent à la rappeler, sont ouverts à tous, élèves chez Tschan ou pas. Les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l’école.