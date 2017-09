Ces cyclistes qui se croient tout permis – Edito 05/09/2017

Un auditeur qui en avait gros sur le cœur a pris sa plume hier pour me raconter ce qui venait de lui arriver au parc Paofai. Alors qu’il se promenait il a vu une mère et son enfant devant lui se faire frôler par un cycliste qui faisait du Wheeling. La roue avant a failli toucher la tête du petit. Réflexe de la maman, pourtant plutôt mesuré au vu des circonstances : elle lui a simplement dit d’aller plus doucement. A ce moment-là le cycliste fait demi-tour et veut en découdre à coups d’insultes et de propos incohérents. C’est ce qui qui a conduit le passant qui m’a raconté cette histoire à intervenir pour tenter de calmer la situation, mais sans l’intervention d’autres témoins de la scène l’usager du deux roues en serait venu aux mains, quand bien même il était évidemment en tort.

Ce qui est inquiétant c’est qu’apparemment selon ce qui m’a aussi été rapporté il n’y avait pour un dimanche, jour très fréquenté par les familles, uniquement que deux vigiles qui ne semblaient pas outre mesure particulièrement émus par la mésaventure de la mère et de son enfant.

Ce n’est pas la première fois que l’on me rapporte ce genre de comportements. Et il y en a d’autres impliquant des cyclistes qui méritent d’être dénoncés. Beaucoup n’hésitent pas à se déplacer à grande vitesse directement sur les trottoirs et à mettre en danger les piétons. D’autres fois ils surgissent près des voitures qui les évitent au dernier moment. Nombreux sont ceux aussi qui ne prennent même pas la peine de descendre de leur vélo pour emprunter un passage clouté, et enfin il en existe qui s’accrochent à la benne des pick-ups pour s’épargner quelques efforts etc., etc.

Hier une internaute publiait une photo prise le matin même sur la RDO par sa fille qui était sa passagère : sur le bas-côté, un cycliste roulait tranquillement à ras des voitures. Elle s’est alors lâchée sur les réseaux sociaux en se demandant si c’était de l’inconscience, de l’insouciance, ou encore de l’analphabétisme. On peut comprendre sa colère comme celle de tant d’autres qui à cause de l’incivisme de certains cyclistes risquent leur intégrité physique.

L’impunité semble gagner du terrain, pour l’éviter cela ne paraît pas une mauvaise idée qu’il y ait plus de surveillance dans les parcs publics les jours de forte fréquentation. En outre il serait bon que davantage de communication officielle sur le sujet occupe la sphère médiatique locale ou les voies d’affichage même si malheureusement et on s’en doute, très souvent les contrevenants savent très bien ce qu’ils font. Mais la mauvaise foi ça va bien un moment et on ne saurait pas continuer de s’en contenter…