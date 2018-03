Ces touristes qui payent cher le fait de nettoyer à notre place, avec le sourire – Edito 26/03/2018

La rédaction de Radio 1 ce dimanche via un article relayé sur notre site web et notre page Facebook nous familiarisait avec un concept qui se veut au top de la tendance : le « volontourisme ». En gros, vous cassez votre tirelire pour vous payer le voyage jusqu’à Tahiti et une fois ici, entre autre, vous ramassez les déchets. Selon le tour opérateur qui propose ce type de séjour j’ai pu lire qu’il s’agissait de surfer sur la tendance du « tourisme durable ». Moi l’idée que je m’en faisais ça aurait été plutôt une fois arrivé à destination de veiller à limiter son empreinte carbone et pas spécialement de mettre les mains dans le caca des autres. Passons.

J’imagine très bien la réunion d’amis au retour où on se montre les photos et vidéos de ses vacances en buvant du thé produit par des coopératives de commerce durable au Kenya : « Yes darling look, this is where all the shit was, right on the beach next to our bungalow. It was fantastic we filled more and more big bags that what we imagined at first ». Pour les non Anglophones, en gros ça ressemble à une conversation surréaliste où les gens sont contents d’avoir remplis des sacs poubelles en veux-tu en voilà.

Les réactions à cet article vont un peu toutes dans le même sens, le mot qui revient le plus souvent en commentaire c’est le mot « honte ». Les internautes polynésiens n’en reviennent pas que les touristes eux aussi entrent dans la danse pour faire apparaître au grand jour tout ce qu’on ne préfèrerait peut-être pas qu’ils voient. Parce que ce n’est pas comme si en plus ils avaient dû vraiment aller chercher très loin pour avoir quelque chose à ramasser. Et c’est là que le bas blesse parce que cela illustre plusieurs choses assez pathétiques mais édifiantes. D’abord que nous acceptons de vivre dans la fange et d’y accueillir le sourire aux lèvres des touristes mais aussi que nous en sommes toujours à nous lamenter de la pollution causée directement par l’homme dans un pays qui devrait être irréprochable à ce sujet. Un pays où à un moment donné il faut quand même bien se dire les choses, les campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement rentrent par une oreille et ressortent par l’autre dans des proportions encore inquiétantes.

Certains s’imaginent que l’image de ces touristes qui viennent nettoyer à notre place est susceptible de faire réagir et réfléchir les pollueurs et les hommes politiques. C’est marrant parce que pour avoir grandi dans ce pays j’aurais plutôt tendance à m’imaginer qu’ils seraient plutôt bien content d’avoir pu refiler le problème à gérer à quelqu’un d’autre …