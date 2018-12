C’est fini pour Bourez à la Vans World Cup à Hawaii

Michel Bourez n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la Vans World Cup à Oahu jeudi. Il s’agit de la deuxième étape de la « triple crown », qui sera maintenant difficile à décrocher pour le Spartan.

Après plusieurs jours de « waiting period », la Vans World Cup a repris jeudi matin sur le spot de Sunset Beach à Oahu. Michel Bourez était engagé dans la dernière série du round 4. Et le Spartan n’a pas réussi à s’imposer face aux Brésiliens, Weslley Dantas et Jesse Mendes, et à l’Australien, Connor O’Leary, finissant dernier de sa série.

Cette compétition ne compte pas pour le tour mondial mais est l’une des étapes de la « triple crown ». Après Haleiwa et Sunset Beach, il reste une dernière étape à Pipeline. La couronne semble à présent difficile à décrocher pour le surfeur tahitien.