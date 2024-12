CGCT : vers un report à 2035 des obligations des communes

Les sénateurs polynésiens vont défendre le report à 2035 de la mise en œuvre des compétences eau, assainissement et gestion des déchets par les communes polynésiennes, dans une proposition de loi qui est en cours de dépôt au Sénat. Le Syndicat pour la promotion des communes a rendu un avis favorable à ce deuxième report.

C’est normalement au 31 décembre de cette année que toutes les communes polynésiennes sont supposées distribuer de l’eau potable. Or seuls 63% de la population y a accès, principalement dans les grandes communes urbanisées. À cette obligation s’ajoutent, dans le Code général des collectivités territoriales, celles de l’assainissement et de la gestion des déchets.

Mais pour de nombreuses communes du fenua, le report de dix ans depuis l’entrée en vigueur du texte en 2014 n’a pas été suffisant. Plus les communes sont éloignées, et plus la mise en œuvre de ces services municipaux se heurte aux conditions géographiques et aux coûts des équipements requis. En outre, ces trois postes de dépenses doivent chacun faire l’objet de budgets annexes, qui ne peuvent être abondés par des subventions d’équilibre prises sur le budget général. Ce qui suppose de faire payer les administrés pour ces services à leur prix réel, et de nombreux tavana s’y refusent, tant pour des raisons économiques qu’électoralistes.

Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch déposent ces jours-ci une proposition de loi pour repousser l’échéance à 2035. En préparation depuis deux ans, ce texte ne devrait pas rencontrer d’obstacles particuliers au Sénat, déjà sensibilisé sur le sujet. Plusieurs missions sénatoriales ont déjà conclu que cet article du CGCT ne pourrait pas s’appliquer sur la totalité du territoire polynésien, rappelait Lana Tetuanui il y a quelques mois. Le Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) a émis un avis favorable à la proposition de loi portée par les deux sénateurs.