Challenger series : Kauli Vaast rate sa rentrée

Deux mois après son titre olympique et le marathon médiatique a suivi, le Tahitien a été éliminé au premier tour en WSL à Ericeira au Portugal. En revanche, Vahine Fierro, toujours bien placée dans la course à la qualification au CT, s’est qualifiée pour les huitièmes de finales, Tya Zebrowski, invitée par l’organisation va tenter de la rejoindre et Mihimana Braye a passé le premier tour.

Déjà bien mal embarqué cette saison sur le circuit des Challengers Series, la 2e division de la WSL, Kauli Vaast vient probablement de dire définitivement adieu à une qualification pour le Championship Tour 2025.

Deux mois après son sacre historique aux JO de Paris, disputés à Teahupo’o, le surfeur de Vairao effectuait son retour sur le circuit mondial, après une intense tournée médiatique. Sur l’avant dernier CS de la saison, qui a débuté ce lundi au Portugal, le Tahitien a été éliminé d’entrée, ne prenant que la troisième place de sa série. Le voilà désormais 59e du classement des CS, loin du top 10 qualificatif.

Ce lundi, c’est en revanche passé pour Mihimana Braye, deuxième de son heat inaugural. Situé juste derrière Kauli Vaast au classement, le vainqueur des trials du Tahiti Pro 2024 affrontera le Brésilien Samuel Pupo, frère de Miguel et habitué du CT, son compatriote Mateus Herdy et l’Américain Jett Schilling au 2e tour.

Vahine Fierro en huitièmes

Chez les dames, Tya Zebrowski, 13 ans effectuait ses grands débuts en Challengers Series qu’elle devrait fréquenter assidument l’an prochain. Invitée par l’organisation, après ses trois succès en deux mois sur le QS européen, le circuit inférieur, la pépite du surf français s’est illustrée d’entrée, en remportant sa série, avec le meilleur total du jour chez les dames (13,26). De son côté Vahine Fierro a débuté sa compétition directement au deuxième tour. En délicatesse depuis sa déception olympique, avec une 41e place sur le QS d’Anglet (récemment remporté par Zebrowski) et une 25e place lors de la dernière étape des Challengers Series, en Californie, la surfeuse de Huahine est bien entrée dans cette compétition portugaise, en dominant sa série pour se qualifier en huitièmes de finale. Elle y affrontera l’Américaine Bella Kenworthy.

Dans la nuit de lundi à mardi, Tya Zebrowski tentera de rejoindre elle aussi ces huitièmes de finale. Elle devra pour cela se défaire d’une série composée de trois Australiennes qui ont toutes connues le CT : Isabella Nichols, Macy Callaghan et Nikki Van Dijk.