Championnat de Tahiti de pêche au gros : 2e édition

La deuxième édition du Championnat de Tahiti de pêche au gros débutera samedi 30 avril. Il comptera cinq étapes réparties jusqu’au mois d’octobre avec des modifications dans les règles du jeu et à la clé un poti marara Are de 22 pieds équipé d’un moteur Mercury de 200 chevaux. Au départ on compte cette fois-ci déjà 54 participants contre 13 l’an dernier.

La formule a séduit : la deuxième édition du Championnat de Tahiti de pêche au gros débutera ce samedi 30 avril avec 54 participants. C’est moins que le quota imposé à la fin de la première édition mais l’événement aura bien lieu. « Les pêcheurs commencent à prendre confiance et connaissance dans ce système », estime l’organisateur, Teva Plichart. Le but est bien entendu de pêcher les plus gros poissons mais aussi d’en pêcher beaucoup. Cinq étapes sont prévues et la participation pour toutes les courir est de 150 000 francs. Si la première étape du championnat 2021 ne comptait que 13 équipages, les différents prix ont fini par séduire et sont d’autant plus importants cette année. Quelques inscriptions sont encore en cours et possibles jusqu’à la fin de la semaine.

Un règlement amélioré

Plusieurs changements ont été apportés au règlement du championnat qui est à retrouver sur le site web de l’événement. L’heure de la pesée est retardée d’une demi-heure à 16h30 avec la possibilité de la dépasser si l’équipage prouve qu’il a ferré un poisson dans les temps. D’autre part les poids minimum des prises comptabilisées a été élevé pour chaque espèce de poisson. Et puis surtout le prix du grand vainqueur n’est pas seulement un moteur, mais cette fois-ci un bateau entier : un poti marara Are de 22 pieds équipé d’un moteur Mercury 200 chevaux.