Championnat d’Océanie : les U16 assurés d’être en demi-finale

Tiahiti Colombani, le capitaine des U16 © OFC Media via Phototek

Les Tama Ura ont battu les Calédoniens hier soir, 2 buts à 1. Après avoir battu les Salomon mardi soir, ce sont donc deux victoires qui permettent à la sélection des moins de 16 ans d’être sélectionnés pour les demi-finales. Mais les matchs de poules continuent, Tahiti affrontera Samoa lundi soir au stade Pater.

Les Tama Ura sont assurés de leur place en demi-finale après cette nouvelle victoire hier soir. Ils ont battu la Nouvelle-Calédonie 2 buts à 1. Et après leur victoire contre les Salomons pour leur premier match, ces deux victoires leur permettent de prendre la tête de leur groupe et donc d’être qualifiés pour la demi-finale.

C’est pourtant la Nouvelle-Calédonie qui a ouvert le score hier soir sur le stade Pater, dès la 22e minute. Mais le capitaine, Tiahiti Colombani, a égalisé avec un premier but juste avant la mi-temps puis a offert la victoire à son équipe avec un second but lors d’un pénalty décisif. C’est le héros du match.

Les phases éliminatoires de la zone Océanie pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025 se déroulent sur Tahiti jusqu’au samedi 10 août. Huit équipes (Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Fidji, îles Cook, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Tahiti et les îles Salomon) s’affrontent pour obtenir les trois meilleures places et ainsi être qualifiées pour la Coupe du Monde U-17 FIFA – 2025. Prochain match pour les Tama Ura : ce sera contre les Samoa lundi soir à Pater.