Championnat d’Océanie U19 : les Aito Taure’a qualifiés pour les quarts de finales

La Confédération océanienne de Football (OFC) annonce que les matchs du championnat U-19 annulés à cause de l’absence de la Papouasie Nouvelle-Guinée et du Vanuatu ne seront pas reprogrammés. Les jeunes Polynésiens se voient donc attribuer un score de 3-0 par forfait. Et valident au passage leur ticket pour les quarts. L’équipe affrontera ce mercredi à 20 heures l’équipe de Fidji en dernier match de poules et jouera les quarts de finale ce weekend.

Trois points et trois buts sans jouer de match, c’est ce que marquent les équipes qui devaient affronter la Papouasie Nouvelle-Guinée dans le groupe B – Fiji et Tahiti – et le Vanuatu dans le groupe C – Samoa et la Nouvelle Calédonie – dans le cadre du Championnat U-19 de la confédération de football océanienne (OFC) qui se déroule à Pirae jusqu’au 24 septembre. Les équipes du Vanuatu et de Papouasie « n’ont pas réussi à procéder à leurs matchs respectifs » d’après le communiqué de l’OFC, et les matchs « ne seront pas reprogrammés ». Victoire par forfait, sur un score règlementaire de 3 à 0, pour les Aito Taure’a, en tête du groupe B qui avait remporté son premier match contre Tonga 8-0 le 8 septembre.. La prochaine rencontre de l’équipe de Tahiti l’opposera à son dauphin dans la poule, Fidji qu’elle rencontrera ce mercredi 14 septembre à 20 heures au stade Pater à Pirae. Les quarts de finale se joueront les 17 et 18 toujours au stade Pater, comme la demi-finale et la finale les 21 et 24.