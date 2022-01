Championnat du monde de MMA : « si on y va, c’est pour gagner », prévient Henri Burns

Ils sont six à partir ce soir pour les Émirats arabes unis aux championnats du monde de MMA amateur, organisés par la fédération internationale, l’IMMAF. Pour leur coach, Henri Burns, l’objectif est clair : ramener des médailles d’or.

Erai Watanabe, Julian Schlouch, Keoni Terorotua, Tamahau Mc Comb, Michaël Lisan et Aremiti Tinirau se préparent depuis plusieurs semaines pour cette compétition prestigieuse de MMA : les championnats du monde amateur organisés par la fédération international, l’IMMAF. Mais en réalité, cela fait plusieurs années que certains d’entre eux s’entrainent chaque jour, rêvant de ce moment, selon un de leur coach, Henri Burns.

La délégation polynésienne, encadrée donc par Henri Burns, Hiro Lemaire et Clints Stergios, part ce mardi soir pour la compétition qui se déroulera du 24 au 29 janvier à Abu Dhabi. Une première pour des Polynésiens qui n’ont encore jamais combattu sur ce championnat du monde amateur. Certains d’entre eux ont fait leur preuve lors des derniers rendez-vous. Keoni Terorotua a ramené une médaille de bronze des Oceania de MMA et une victoire contre Miguel Ceja à l’Epic Fighting 47 organisé aux États-Unis en fin d’année dernière. Aremiti Tinirau a également combattu aux Oceania et Tamahau McComb qui a beaucoup combattu à l’international. Et ces six « très bons combattants de la Polynésie » ont leur chance, assure Henri Burns.

« C’est la beauté du MMA, tout peut se jouer sur un coup », précise le coach. En face, il y aura des combattants très expérimentés et il faudra donc rester très concentrés. Certains pourraient même se faire repérer par la fédération professionnelle car l’UFC (Ultimate Fighting Championship) garde un œil sur les compétitions amateurs. C’est là qu’il repère les « prodiges amateurs ». L’IMMAF est la meilleure fédération qui regroupe les sportifs MMA amateurs au monde et presque toutes les nations y sont présentes : « Leur championnat du monde, c’est comme les Jeux Olympiques du MMA mais pour amateurs. Il y a aura 595 compétiteurs pendant cet événement organisé pendant cinq ou six jours. » Au classement des nations, Henri Burns ne cache pas son ambition : « Arriver premier ! On s’entraine dur, on a de très bons combattants. Si on y va c’est pour gagner pas pour arriver deuxième ou troisième ! »