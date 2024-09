Championnats de Polynésie de bodybuilding ce samedi

Les championnats de Polynésie de bodybuilding, wellness, men’s physique, classic et miss bikini doivent se dérouler ce samedi à Paea. Les organisateurs attendent une trentaine de participants.

Il y aura beaucoup de muscles à Paea ce week-end. Une trentaine de personnes vont participer aux championnats de Polynésie de bodybuilding, wellness, men’s physique, classic et miss bikini. La Fédération tahitienne de force, d’haltérophilie, de musculation et des disciplines associées, organise ce rendez-vous chaque année, auquel les participants se préparent pendant des mois, voire des années. Et ces activités connaissent un engouement certain. « Avant, deux salles se confrontaient et aujourd’hui ce sont plusieurs salles qui viennent concourir », explique Alberto Shan, responsable de la commission body dans la fédération.

Et peut-être même que Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018 va aider à promouvoir ces sports. Vaimalama Chaves doit concourir pour le titre de Miss Bikini Fitness lors de la Coupe de France de l’IFBB. Ce sera en France mais aux mêmes dates qu’à Tahiti, ce week-end. Une première pour Vaimalama qui a raconté sa préparation sur les réseaux sociaux avec vidéos et photos, documentant ses progrès et sa transformation. « J’espère que ça va nous faire de la bonne pub », espérait Alberto Shan.

Ce sport ne serait pas exigeant seulement physiquement mais aussi mentalement. « Il faut avoir confiance en soi : tu vas sur scène, tu fais un show à l’entrée, il faut un certain charisme, de l’aisance, ne pas être timide et sourire. Il y a des pauses redoutées par certaines filles, notamment celle de dos où elles montrent leurs fesses. » Cinq catégories sont proposées : bodybuilding, wellness, men’s physique, classic et miss bikini. Chacune a ses exigences, entre les muscles bien dessinés et la recherche de silhouette équilibrée. Chaque gagnant sera désigné champion de Polynésie. La soirée débutera à 18h30 ce samedi 14 septembre, à la salle Mano Iti à Paea.