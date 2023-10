Changement de pilotes à la tête d’Air Moana

Air Moana a réorganisé sa gouvernance lors d’une assemblée générale la semaine dernière. Raitini Rey est remplacé par Olivier-Jean Bréaud au poste de PDG, mais reste directeur général chargé de l’exploitation. Christian Vernaudon est directeur général délégué en charge des finances et du marketing commercial. Il annonce une augmentation de capital jusqu’à 4 milliards de Fcfp et la reprise du processus d’acquisition d’ATR-72.

Air Moana a acté mercredi dernier en assemblée générale d’importants changements à la tête de la compagnie. Olivier-Jean Bréaud, dont la famille est l’actionnaire le plus important de la compagnie, devient président-directeur général en remplacement de Raitini Rey, qui est à présent directeur général délégué chargé de l’exploitation, et Christian Vernaudon, moteur de la création d’Air Moana, revient sur le devant de la scène en tant que directeur général délégué chargé des finances et du marketing commercial.

« On est plus que jamais vivant », c’est le message que voulait partager Christian Vernaudon alors que les associés fondateurs d’Air Moana ont dû réinjecter des liquidités à plusieurs reprises, notamment pour résister à la contre-offensive tarifaire dans laquelle s’était lancé Air Tahiti, et qui a aussi coûté cher à la compagnie historique. Il faut sans doute s’attendre à une légère correction à la hausse des tarifs d’Air Moana, qui depuis 7 mois continuait de proposer ses offres de lancement.

Un capital appelé à monter à 4 milliards de Fcfp

Air Moana, dont le capital et les comptes courants des associés représentent aujourd’hui 2,3 milliards de FCFP (presque le double du capital de lancement) va pouvoir faire face « aux probables pertes qu’on aura encore, mais moins importantes, dans les derniers mois de 2023 et les premiers mois de 2024 parce qu’on va continuer à exploiter deux avions loués. » Mais, dit Christian Vernaudon, « on est en train de boucler un plan de financement pour monter à 4 milliards de capital, pour pouvoir vivre et développer tranquillement. »

Il s’agit notamment de conserver la confiance des tours opérateurs internationaux, qui achètent des sièges en avance pour leur clientèle, dans l’avenir financer de la compagnie.

Air Moana annonce donc que la compagnie va reprendre le processus d’acquisition de ses futurs ATR qui avait été mis en stand-by par ce que Christian Vernaudon qualifie de « tour de passe-passe » de l’ancien ministre des Finances : « il avait fait voter une loi permettant à Air Tahiti de défiscaliser son ATR qui arrivait en juin 2023, et puis dès que Air Tahiti a obtenu son agrément il a supprimé la loi pour qu’Air Moana ne puisse pas en bénéficier. » Depuis, le nouveau gouvernement a de nouveau rendu les ATR éligibles à la défiscalisation locale.

Un cas d’école pour l’Autorité polynésienne de la concurrence ?

Un courrier a été adressé à l’Autorité polynésienne de la concurrence, reste à voir si cette dernière va s’autosaisir de ce dossier, dans lequel le comportement d’Air Tahiti pourrait constituer un cas d’abus de position dominante et de défaut d’accès aux infrastructures essentielles comme le fret, l’eau ou les comptoirs d’enregistrement du terminal domestique. Mais Air Moana n’envisage pas d’action en justice, et Christian Vernaudon ne s’étend pas sur le sujet, pourtant vital, des services au sol que devrait proposer Air Tahiti en tant qu’unique FBO (fixed base operator) : « On veut parler de l’avenir, pas du passé, on aurait tous plus intérêt à co-construire ensemble. »