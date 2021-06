Changement de tête à la French Tech Polynésie

Un nouveau bureau, presque entièrement renouvelé, a été élu pour diriger l’association de promotion de l’innovation, qui gère le concours et le sommet Tech4islands. Le changement est à l’origine de frictions au sein de l’ex Digital Festival, mais Heiura Itae-tetaa, qui remplace Olivier Kressman à la présidence, veut rassurer. Elle parle d’une « continuité » et d’un « nouveau souffle » dans l’action de l’association.

C’est un transition en pleine ascension pour la French Tech Polynésie. Créée en 2018, l’association, d’abord lancée autour du Digital Festival Tahiti, s’était fixée pour objectif de rassembler « les forces d’innovation des secteurs privés, académiques et publics » du pays. Pari tenu : la communauté s’est structurée et l’initiative a rayonné bien au delà des frontières du fenua. Une réussite qui tient en un mot ou plutôt un « hashtag » : Tech4islands, un mouvement qui vise à encourager, au travers d’un concours (Tech4islands Awards) et d’un festival (Tech4islands Summit), la naissance de solutions innovantes permettant d’accompagner les développements insulaires. Le Covid est bien entendu venu troubler cette dynamique. La French Tech Polynésie, qui a su faire parler d’elle dans les ministères parisiens ou dans les rendez-vous numériques internationaux, a pourtant réussi à maintenir son cap. Le 11 mai dernier, c’est ainsi en présence de centaines d’invités dont le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ou le secrétaire d’État au numérique Cédric O, qu’était lancée la nouvelle édition des Tech4islands Awards.

Mais ce sera désormais à une nouvelle équipe de barrer. Fin mai, lors d’une assemblée générale où étaient reçus plusieurs nouveaux membres, le président et cofondateur de l’association, Olivier Kressman a été mis en minorité. Impossible, donc, de garder la tête du bureau, élu la semaine dernière par le conseil d’administration, dont il reste toutefois membre. C’est Heiura Itae-tetaa, candidate déclarée dès l’assemblée générale, qui devient donc présidente. La fondatrice de la start-up « Speak Tahiti – Parauparau Tahiti », s’est entourée d’une équipe de « jeunes entrepreneurs » dans laquelle on retrouve Tuanua Degage, président du Cluster maritime, le fondateur de MakeSens Christian Vanizette, Hinatea Colombani, à la tête du centre culturel et de e-learning ‘Arioi, ou encore Manuarii Poulain autre startupper passé par l’incubateur Prism. Seul membre du bureau sortant toujours présent, Philippe Lemonnier de la société de conseil Pacific Ventury.

Un « nouveau souffle » dans la « continuité »

Difficile de dire que ce passage de témoin s’est passé sans accrocs. Certains reprochent à la nouvelle équipe de n’avoir pas affiché clairement ses projets, et, en substance, d’avoir plus d’ambition que d’expérience dans la gestion d’une telle structure. Olivier Kressman a choisi, « par cohérence », de ne pas participer au nouveau bureau, et Muriel Pontarollo, cheville ouvrière de l’association, a annoncé après l’élection du nouveau bureau sa décision de quitter ses fonctions de déléguée générale.

Des décisions regrettées par la nouvelle présidente, qui explique que ce genre de changement « fait partie de la vie des associations ». La nouvelle équipe n’a pas encore présenté de feuille de route, et devrait s’exprimer lors d’un conseil d’administration prévu ce jeudi. Mais Heiura Itae-tetaa explique que l’intention du bureau n’est pas de rompre avec la vision développée ces dernières années. « On est vraiment dans la continuité de ce qui s’est fait, et notamment pour ces deux évènements majeurs qui ont apporté une visibilité importante pour notre fenua, explique-t-elle. Et on va essayer d’apporter autre chose aussi. L’idée d’avoir un nouveau bureau, c’est d’apporter un nouveau souffle ».

La nouvelle présidente assure aussi que ce renouvellement n’aura pas d’incidence sur l’organisation des deux principaux évènements et “va’a amiraux » de l’association. La French Tech Polynésie peut s’appuyer « sur une communauté d’entrepreneurs, mais aussi de partenaires publics ou privé », rappelle l’entrepreneure.

Tech4Islands Summit, doit normalement être organisé à Tahiti entre les mois d’octobre et de novembre et « on fera tout pour tenir le calendrier » précise Heiura Itae-tetaa. Quant aux Tech4Islands Awards, les candidatures restent ouvertes jusqu’au 7 juillet 2021 sous la coordination de Pascale Salaün, « project manager » du concours depuis le lancement de cette troisième édition. Enfin le nouveau bureau semble bien décidé à se faire connaître : ses membres répondront aux questions des entrepreneurs et des autres le mercredi 30 juin, à 18h, lors d’un live sur la page FB du Startup Club Tahiti.