Chantal Galenon propose d’interdire les téléphones portables en classe

L’élue Tavini et présidente de la commission Education à l’assemblée, Chantal Galenon, a déposé une proposition de loi du Pays portant sur l’interdiction des téléphones portables dans les écoles, collèges et lycées en Polynésie.

Nos confrères de TNTV ont révélé jeudi soir que Chantal Ganelon, élue Tavini et présidente de la commission Education à l’assemblée, a déposé une proposition de loi du Pays portant sur l’interdiction des téléphones portables dans tous les établissements scolaires du primaire et du secondaire en Polynésie. Un texte qui ambitionne de faire décrocher les élèves des écrans, d’accroître leur concentration en cours et de limiter le cyber harcèlement.

La maternelle, le primaire, le collège et le lycée sont concernés par cette proposition de loi du Pays. Si certains établissements scolaires ont pris les devants en interdisant les téléphones et smartphones dans leurs règlements intérieurs. Cette loi du Pays a vocation à donner un cadre légal et à harmoniser cette pratique sur l’ensemble de la Polynésie.

Si cette proposition de loi est adoptée par l’assemblée de Polynésie, charge sera donnée aux établissements scolaire d’en définir les contours dans leur règlement intérieur. Notamment en ce qui concerne les modalités de confiscation ou encore les modalités d’utilisation en dehors des heures de classe.