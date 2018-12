Charles Berselli nouveau président du Taatira no te Hau

Le président délégué du Taatira no te Hau et élu de Arue, Charles Berselli, a été élu vendredi président du parti politique, Taatira no te Hau. Il succède à Charles Fong Loi.

Charles Berselli a été élu vendredi dans les locaux de la chambre de commerce (CCISM) président du parti politique Taatira no te Hau. Membre du parti autonomiste fondé en 1977 depuis 18 ans, Charles Berselli était jusqu’ici le président délégué du Taatira no te Hau. Egalement cinquième adjoint à la mairie de Arue, il succède à Charles Fong Loi, représentant siégeant au sein du groupe Tapura à l’assemblée auquel est allié le Taatira.