Charles III couronné à Westminster

Ce samedi 6 mai, Charles III et Camilla ont été officiellement couronnés roi et reine du Royaume-Uni et du Commonwealth à l’abbaye de Westminster, 70 ans après la reine Elizabeth II. Les étapes de cette journée historique, avec notre partenaire Europe1.

Ce samedi 6 mai, le roi Charles III et son épouse, Camilla, ont été couronnés à l’abbaye de Westminster au cours d’une cérémonie de deux heures et devant 2 300 invités et des millions de téléspectateurs. Âgé de 74 ans, Charles III a été couronné 70 ans après sa mère, Elizabeth II, décédée en septembre dernier. Il est ainsi officiellement devenu le roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth.

La foule acclame le roi et la reine avant le début de la cérémonie

Certains étaient là depuis plusieurs jours pour vivre au plus près cet évènement historique. Samedi matin, des milliers de Britanniques et de touristes, réunis dans les rues de Londres, ont pu saluer le roi Charles III et la reine Camilla. À 11h20 (heure française), le couple royal a quitté Buckingham Palace, direction l’abbaye de Westminster où avait lieu la cérémonie, à bord du « Gold State Coach », le carrosse d’or d’État.

La présence discrète du prince Harry

Sa présence était très attendue. Le prince Harry, fils cadet de Charles III, est apparu décontracté et souriant à l’abbaye de Westminster. En froid avec la famille royale depuis la publication de son autobiographie Le Suppléant, Harry s’est fait discret. Il s’est installé aux côtés de ses cousins pour assister à la cérémonie, avant de repartir directement, direction la Californie, où il vit désormais avec son épouse Meghan Markle, et leurs deux enfants Lilibet et Archie, qui fêtait d’ailleurs son 4e anniversaire ce samedi.

Le prince William et Kate, accompagnés de leurs enfants Charlotte et Louis, au premier rang

Le prince William, premier dans l’ordre de succession au trône, son épouse Kate et leurs deux plus jeunes enfants, la princesse Charlotte et le prince Louis, étaient évidemment présents à l’abbaye de Westminster. Ils sont également arrivés à bord d’un carrosse royal, portant des tenues officielles, avant de s’installer au premier rang pour assister à la cérémonie.

Entrée de Charles III et Camilla dans l’abbaye de Westminster

Après la procession de 40 minutes en carrosse entre Buckingham et l’abbaye de Westminster, le roi a franchi les portes de l’abbaye vêtu du manteau d’État de son grand-père George VI, accompagné de quatre pages, dont son petit-fils George, deuxième dans l’ordre de succession au trône. Charles III était suivi de la reine Camilla, en robe ivoire brodée de fleurs.

Charles III prête serment sur la Bible

La main sur la Bible, le roi s’est engagé à « gouverner les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ses) autres royaumes et les territoires auxquels ils appartiennent ». Car cette cérémonie est avant tout religieuse et représente également le moment où le roi devient le chef de l’Église anglicane.

Le roi Charles III reçoit l’onction

Assis sur le trône du couronnement, vêtu d’une robe blanche en lin, le roi Charles III a reçu l’onction d’huile sainte. Un moment majeur du couronnement, mais caché des caméras.

« God save the King » : le roi Charles III et la reine Camilla officiellement couronnés

À l’issue de près de deux heures de cérémonie, le roi Charles III et la reine Camilla ont finalement été couronnés, l’un après l’autre. Charles III a reçu la couronne du roi Edouard, Camilla celle de la reine Mary.

Nouvelle procession pour retourner à Buckingham

À la fin de la cérémonie à l’abbaye de Westminster, le couple royal a retrouvé son carrosse pour prendre la direction du palais de Buckingham. L’occasion de saluer une nouvelle fois la foule, sous les chants de l’hymne national « God Save the King ». 52 manifestants, écologistes ou anti royalistes, ont été arrêtés.

La famille royale salue la foule au balcon de Buckingham Palace

Comme lors de chaque évènement majeur, le roi et la reine se sont rendus sur le balcon de Buckingham pour saluer la foule qui s’est réunie devant le palais. Souriants, Charles III et Camilla ont rapidement été rejoints par les autres membres de la famille royale, notamment le prince William, la princesse Kate et leurs trois enfants. À noter tout de même l’absence très remarquée du prince Harry sur le balcon, seuls les membres actifs de la famille royale étant autorisés à s’y rendre. Malgré la pluie, le défilé aérien a également pu avoir lieu, marquant la fin de cette journée historique.

