Chasse aux stages pour les élèves du BTS

80 étudiants, une trentaine d’entreprises, et un jingle pour renouveler les entretiens toutes les dix minutes… Les étudiants du lycée du Diadème organisaient ce mardi une session de « stage dating » à l’hôtel Le Tahiti de Arue.



Une cinquantaine de professionnels – représentant 34 entreprises du fenua – avaient accepté de se prêter au jeu et ont reçu un à un les étudiants de BTS du lycée du diadème, à la fois à l’organisation et à la distribution de CV. BTS « Communication », « Négociation et digitalisation de la relation client » et « Support à l’action managériale »… À chacun son stage de première et de deuxième année, et l’idée de la session était de trouver plus facilement chaussure à leur pied. Pas question donc d’avancer à l’aveuglette : chacun avait pris soin de sélectionner les sociétés qui pourraient correspondre à ses besoins de formation et d’orientation. Et avait normalement fait des recherches sur ces potentiels employeurs pour se mettre en avant au mieux lors de l’entretien expresse. Difficile de dire, à ce stade, si les entreprises et étudiants ont « matché », mais les représentants du gouvernement venus sur place étaient déjà convaincu. Se renseigner, se présenter, discuter et négocier… Ce genre d’évènement est « important » parce qu’il montre la « réalité du monde du travail » estime ainsi la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel.

La démarche facilite l’insertion professionnelle, mais surtout qui facilite les rapports entre employeurs et potentiels collaborateurs, souligne de son côté la ministre du Travail, elle aussi présente pour l’inauguration. Les job et stage dating « outils pas vraiment innovant, mais jusque là très peu utilisés en Polynésie » sont désormais mis en avant par le Sefi, qui peut en organiser spécialement pour les entreprises, rappelle Virginie Bruant. « Et c’est un concept qui plait des deux côtés ». Pour la ministre, de retour de Paris, il s’agit d’utiliser « tous les outils possibles » pour fluidifier le marché du travail en ces temps de reprise. Est ce que la loi sur l’emploi local, qui est entrée en application le 1er octobre, ne va pas justement, à l’encontre de cette fluidité comme le craignent beaucoup d’employeurs. Non répond, l’ancienne cheffe d’entreprise : ce texte « ne va pas du tout freiner ou bloquer l’emploi ». Et va même permettre d’améliorer le marché en connaissant davantage les besoin des entreprises.