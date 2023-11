Chats et chiens errants : la Diren va prendre la main

La divagation des chiens et chats errants a des répercussions potentiellement préjudiciables à l’ordre public, à l’image de la Polynésie, à la préservation de la biodiversité et au bien-être animal. La Direction de la biosécurité (DBS), tenue d’assurer la mission de suivi des mesures de protection des animaux domestiques et des animaux sauvages, va passer le relais à la Diren, a décidé le conseil des ministres. Ni le calendrier, ni l’effectif, ni le budget ne sont encore connus précisément.

Le Pays s’empare de la question des animaux errants… bientôt. Le suivi des animaux en divagation était jusqu’ici du ressort de la Direction de la biosécurité, mais une partie de ses tâches va être transférée à la Direction de l’environnement, qui assurera des missions de prévention et de sensibilisation sur la question du bien-être animal ainsi que des missions de conseil, d’assistance et de promotion des bonnes pratiques. Un projet d’arrêté en ce sens a été présenté en conseil des ministres.

La présence en grand nombre de chats et chiens en divagation à Tahiti et dans les îles, avec ou sans propriétaires identifiés, dans les espaces publics menace l’ordre public (morsures, risques d’accidents de la route, propagation de maladies, etc.), est risque de des espèces endémiques. De plus, le bien-être de ces animaux est remis en cause, en raison d’un manque de soins ou d’attention de leur potentiel propriétaire.

Pour ce faire une cellule intitulée « bien-être animal » doit voir le jour. Elle aura la charge de la gestion des populations des chats et chiens et de la lutte contre la maltraitance infligée à ces animaux. Pour le moment, aucun effectif n’est dédié à cette mission, et il sera demandé la création d’un poste de catégorie A de la filière administrative l’année prochaine, à l’occasion d’un collectif budgétaire, pour permettre la montée en puissance de ladite cellule à moyen et long terme.

