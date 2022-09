Chéri, j’ai rétréci le Village tahitien

Le Pays lance mardi prochain le troisième appel à candidatures pour les six lots hôteliers du Village tahitien. Le projet est redimensionné à la baisse, pour 800 clés au total, et des investissements privés de 50 milliards de Fcfp. Le parc Vairai sera conservé, une place et une promenade publiques seront aménagées pour garantir l’accès de la population au site. L’attribution des lots est espérée pour janvier 2023.

« Reconfigurer le site » pour en faire un projet « à l’échelle de la Polynésie » : presque dix ans après l’annonce du Mahana Beach par Gaston Flosse, le Pays lancera mardi 6 septembre un nouvel appel d’offres pour les 6 lots hôteliers de ce qui à présent appelé le Village tahitien. Le premier round s’était terminé par le forfait des investisseurs néo-zélandais retenus ; le deuxième round avait été déclaré infructueux en juillet 2021. Si le ministre des Grands travaux, René Temeharo, a présenté vendredi cette nouvelle configuration en évoquant les « leçons de la crise Covid » ou la prise en compte de « l’impact sur l’environnement », il admet aussi que les investisseurs et leurs banquiers n’étaient pas très chauds pour s’engager sur des baux administratifs de 35 ans renouvelables une fois sur le domaine public du Pays, qui ne permettaient pas la sous-location et limitaient leur accès à la défiscalisation.

C’est donc d’abord le domaine public qui a été reconfiguré, comme l’avait annoncé le ministre dès la mi-2021. Les 6 parcelles mises en jeu ont été versées au domaine privé du Pays, et peuvent désormais faire l’objet de baux de 99 ans.

Reconfiguration aussi de la surface de la « zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique » (ZPADT) – un statut qui permet de s’affranchir de certaines contraintes du code des impôts et du code du travail. De 60 hectares, elle est réduite à 44 hectares pour n’englober que les parcelles à réelle vocation touristique. Ainsi, les deux plateaux de Outumaoro qui devaient accueillir un centre de spectacles et de congrès (le projet, que le Pays pensait réaliser, est reporté aux calendes grecques) et le futur emplacement du pôle de santé privé dans le quartier « Kosovo » sont sortis de la ZPADT.

Le parc Vairai conservé, les remblais divisés par 6

Il a également été décidé de conserver le parc Vairai, qui devait être temporaire, à la grande satisfaction de la mairie de Punaauia. Il sera ainsi au centre du Village tahitien, avec une « place publique » bordée de commerces et de restaurants. Une promenade piétonne permettra de cheminer tout le long du Village tahitien. Espace verts et accès à la mer pour la population faisaient partie des demandes de la mairie de Punaauia, qui réfléchit aussi dans le cadre de son Plan de rénovation urbaine (PRU) à l’aménagement du quartier autour du Géant Casino qu’elle a racheté. Une passerelle entre cette emprise et le Village tahitien est déjà à l’étude, dit Nicolas Bertholon qui représentait la commune.

Fini aussi les remblais pharaoniques : ils passent de 3 millions de m3 à 450 000 m3, essentiellement pour égaliser les parcelles et la plage publique de 250 mètres de long.

La partie culturelle du site sera située en partie Nord, près de la pointe Tata’a, tandis que la marina occupera la partie sud dans le prolongement direct de la marina Taina : construite par le Port autonome, sa gestion devrait être confiée au secteur privé. Elle proposera sur 500 mètres de long 200 anneaux à la plaisance classique, et 20 aux superyachts. De quoi résorber les mouillages contestés devant le parc Vairai et le long de la piste de l’aéroport.

Pas de tour face à la mer, et 800 clés au lieu de 1 300

Fini aussi l’idée de construire un « immeuble signature » de 10 étages, assure René Temeharo. Le nombre de clés a encore été revu à la baisse : annoncé à 3 000 pour le Mahana Beach, puis descendu à 1 300 lors du 2e appel, il est maintenant envisagé autour de 800. Coût total des investissements : 50 milliards de Fcfp.

Enfin le Pays estime que la phase de construction devrait représenter 1 000 emplois, et 1 200 emplois en phase d’exploitation. Quand ? Tout ça pourrait prendre « quelques années », notamment compte tenu des délais d’obtention des permis de construire, reconnaît le ministre qui vise la mi-janvier 2023 pour l’attribution des lots.