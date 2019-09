Chevaux de courses cherchent jockeys, débutants acceptés

L’Association hippique et d’encouragement à l’élevage recherche des jockeys et lance un nouvel appel.

Car à Tahiti, ce ne sont pas les chevaux qui manquent, mais ceux et celles qui peuvent les monter. C’est Gilles Valdenaire, le secrétaire général de l’AHEE, qui nous en parle :

L’association se charge de former les futurs jockeys, qu’ils aient ou non une première expérience avec les chevaux. Sachez toutefois qu’il s’agit de sport amateur et qu’il n’y a donc pas de rémunération à la clé. « Je dirais que ça peut être assez contraignant, parce qu’il faut s’entraîner et garder le bon poids. »

Si vous aimez les chevaux et que l’aventure vous tente, contactez l’association via son site Internet http://www.ahee.pf ou Gilles Valdenaire au 87 77 01 67