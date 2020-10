CHPF : 759 millions de déficit en 2019, un milliard en 2020

L’assemblée de la Polynésie française est appelée à valider les comptes 2019 du Centre hospitalier et de plusieurs structures de santé qui y sont rattachées. Le CHPF, dont le budget flirte avec les 37 milliards de Fcfp, affiche un déficit de 759 millions. Il se creusera encore en 2020 : près d’un milliard selon les prévisions.

Un déficit de l’hôpital que l’on retrouve principalement dans la section investissement, dont le résultat s’affiche à -540 millions de Fcfp. En effet, durant l’année 2019 a été effectué l’amortissement intégral des biens acquis par TNAD. Le déficit de la section d’investissement « sera résorbé par des subventions qui seront versées durant l’exercice 2020 », a-t-il été précisé en commission de la Santé.

En fonctionnement, le déficit n’est « que » de 219 millions de Fcfp. Le rapport présenté aux élus rappelle l’ « effet de ciseau » que le CHPF a connu de 2011 à 2015 et dont il garde encore des séquelles : d’un côté une dotation globale de fonctionnement (DGF) en baisse cumulée de plus de 2,3 milliards, et de l’autre une augmentation des charges, « en raison d’une activité croissante et de coûts structurels liés aux non-conformités initiales et au vieillissement du bâtiment ». Depuis 2016, le niveau de la dotation annuelle a été remonté, mais pas suffisamment pour compenser de nouvelles charges, comme les « molécules onéreuses » et les « dispositifs implantables » auparavant facturables en sus de la dotation, et « le refus de remboursement par la CPS des produits sanguins labiles » (issus des dons du sang). Pas suffisant non plus pour payer les 474 millions de Fcfp d’intérêts générés par les avances de trésorerie du Pays pendant les années les plus noires. En 2019, le CHPF a reçu une DGF de 15,44 milliards de Fcfp, et bénéficié d’une subvention exceptionnelle de 319 millions.

Par ailleurs, plusieurs départements fonctionnent sur des budgets annexes à celui du CHPF, financés eux aussi par des dotations publiques. Deux d’entre eux sont déficitaires : le Centre de transfusion sanguine affiche une perte de 28 millions, et l’Hospitel un déficit de 5,3 millions. Les autres – département de psychiatrie, Samu, École de sages-femmes et Unités de consultations et de soins ambulatoires (pour les prisons) sont bénéficiaires.

Les chiffres marquants des comptes 2019 :

Les charges de personnel s’élèvent à 12,47 milliards de Fcfp pour 1 934 personnes. Elles ont augmenté de 50 millions en 2019. On note en particulier 20 postes supplémentaires d’infirmiers, 9 postes de praticiens hospitaliers, ou encore 2 postes de psychologues en plus.

Si elles sont stables depuis 2017, en médecine, chirurgie et obstétrique, « les capacités d’accueil et de prise en charge tant humaines que matérielles » sont « probablement atteintes ». Le CHPF dispose de 424 lits en MCO.

Le nombre d’entrées en hospitalisation complète augmente de 2,5 % mais la durée moyenne de séjour diminue, passant en dessous de 5 jours.

L’hospitalisation de jour augmente de 12% avec le développement de l’ambulatoire pour libérer des lits.

Des taux d’occupation de plus de 150 % en oncologie traduisant la demande importante de prises en charge dans ce secteur

Près d’un milliard de déficit en 2020

Le CHPF visait la réalisation de 600 millions d’économies sur 2020. La crise du covid-19 l’en empêchera, et malgré la dotation exceptionnelle et la subvention, d’investissement consenties par le Pays, l’hôpital prévoit un déficit de près d’un milliard de Fcfp sur l’exercice 2020.