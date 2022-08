Christelle Lehartel : les enfants des archipels aussi « ont de droit d’avoir des professeurs titulaires »

La ministre de l’Éducation Christelle Lehartel était l’invitée de la rédaction hier. Elle a fait le point sur plusieurs des dispositifs innovants en place en Polynésie. Mais comme dans la santé, le recrutement des enseignants, y compris polynésiens, reste un point noir lorsqu’il s’agit des îles éloignées.

La première nouveauté est la mise à niveau, sur les trois prochaines années, de tous les enseignants de grande section de maternelle et du cours préparatoire, en maths et en français : car si en maternelle le niveau des enfants est similaire à celui constaté en métropole, il chute en CP.

Et pour éviter que cela continue, les futurs professeurs seront eux aussi accompagnés : une licence spéciale est mise en place avec l’UPF pour mieux les préparer au Master 2 et au concours de professeur des écoles.

Le recrutement des enseignants reste un sujet compliqué en Polynésie. Tous les jeunes Polynésiens qui vont se former en métropole ne sont pas candidats au retour, explique Christelle Lehartel, et ceux qui le sont ont des exigences qui ignorent les besoins des enfants des archipels alors que, dit-elle, « eux aussi ont le droit d’avoir des professeurs titulaires ». C’est pourquoi des enseignants de la brigade de remplacement du 1er degré sont, depuis cette rentrée, pré-positionnés aux Tuamotu et aux Marquises.

En revanche, impossible de constituer une brigade de remplacement dans le second degré : non seulement en raison du nombre de disciplines à couvrir, mais aussi parce qu’il faut 21 jours d’absence avant de pouvoir enclencher un remplacement. Ensuite, charge au chef d’établissement de réorganiser le planning des professeurs pour la prise en charge des cours de l’enseignant absent.

Le ministère de l’Éducation soutient aussi la promotion de ses futurs chefs d’établissement, une spécialité « où il reste des places à prendre ». Trois Polynésiens ont réussi le dernier concours, et le Pays leur alloue une indemnité d’installation en France où ils doivent aller en formation.

La récente mise en œuvre du « cycle 3 » dans les écoles, qui va du CM1 à la 6e, est une réussite, dit Christelle Lehartel. Elle concerne les îles où il n’existe pas de collège – les premières expériences et permet de retarder d’un an l’entrée en internat, qui s’avère plus facile ensuite.

Parmi les autres avancées dans le domaine de l’éducation, la ministre a également cité les nouveaux « campus des métiers et des qualifications » qui permettent de proposer des formations initiales ou complémentaires, dans plusieurs établissements et en entreprise, en hôtellerie-restauration, bientôt dans les métiers de la mer et, dans quelque temps, dans les métiers du numérique. Ces domaines sont ceux qui ont été identifiés comme pourvoyeurs d’emplois dans les années qui viennent, précise la ministre en réponse aux critiques de Tematai Le Gayic sur l’offre de formations qu’il juge inadéquate ; elle rappelle également que le schéma directeur des formations est révisé tous les deux ans, en partenariat avec notamment le Sefi, l’UPF et les professionnels. Les campus connectés, qui permettent à des étudiants dans les archipels de suivre un cursus de licence à distance, sont en place. Le ministère travaille aussi à étendre le dispositif à certains BTS. L’apprentissage sera l’un des dossiers à faire avancer cette année : c’est le ministère du Travail qui est leader sur le sujet. Enfin les travaux du futur lycée de Moorea commenceront l’an prochain, pour une ouverture à la rentrée 2025.

