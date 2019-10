Christelle Tarrolle, nouveau commandant de la Section de recherches de Papeete

Tous ceux qui comptent dans la vie judiciaire et militaire polynésienne étaient présents ce mardi à la prise de commandement de la lieutenante-colonelle de gendarmerie Christelle Tarrolle qui a été nommée commandant de la Section de recherches de Papeete.

En poste en Polynésie depuis un an en tant qu’adjointe au commandant de la Section de recherches de Papeete, c’est le 1er septembre 2019 que lui a été confié son commandement. À la lecture de son CV on se rend vite compte que Christelle Tarrolle n’est pas une novice en matière de criminalité et de lutte contre le narcotrafic. Elle a œuvré durant quatre ans à Montpellier ou elle occupait le poste de commandant de division en charge de la lutte contre les stupéfiants et les homicides. S’en sont suivi d’autres affectations où elle a occupé d’autres postes de commandement.

Sa nomination en tant que commandant de la Section de recherches de Papeete la place à la tête d’une équipe d’une quinzaine d’hommes, où il faut savoir tantôt être diplomate et tantôt mettre les points sur les i. Alors dirige t-on une compagnie d’hommes d’une manière différente lorsque l’on est une femme ? « Le but n’est pas d’essayer de commander comme un homme, mais de trouver sa propre voie », assure-t-elle.

Si elle se déclare « très fière et très honorée » qu’on lui confie le commandement de la Section de recherches de Papeete, son professionnalisme reprend vite le dessus en affichant son objectif : « Lutter contre les stupéfiants, à savoir l’ice qui est un véritable fléau en Polynésie, et aussi la cocaïne. »

Quant à savoir si quinze personnes sont suffisantes pour endiguer la recrudescence du trafic d’ice en Polynésie, la guerrière laisse place à la diplomate qui assure, « la quantité importe peu, c’est la qualité qui compte. »

Les trafiquants sont prévenus, il va falloir désormais composer avec le commandant Chistelle Tarrolle, et lorsque l’on sait qu’elle a officié en Corse durant quatre années, ils ont du mouron à se faire.