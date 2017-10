Christian Vanizette « Il faut convaincre les grands patrons polynésiens de devenir des business angels »

Christian Vanizette, le cofondateur de la startup Make Sense spécialisée dans l’entreprenariat social et à l’origine de la création de l’incubateur d’entreprises polynésiennes, Prism, était de passage à Tahiti pour la tenue du premier atelier SenseFiction.

Entre l’ouverture de bureaux MakeSense aux Etats Unis et en Inde, Christian Vanizette a trouvé le temps de venir soutenir le premier atelier SenseFiction.

Un premier atelier qui a connu un succès sans précédent avec plus de quarante participants porteurs de projets. Face à la demande des ateliers sont prévus tous les mois. Mais l’enfant du pays a bien d’autres idées en tête et notamment celle d’aller aider et chercher les idées d’entreprenariat là ou elles se trouvent.

Pour Christian Vanizette, la situation géographique de la Polynésie n’est plus un handicap grâce à internet et au numérique. Une bonne idée peut faire une bonne entreprise qui trouvera ses clients en Polynésie mais également partout dans le monde.

Mais pour lui, les initiatives doivent avant tout être soutenues et portées par le privé et faire le moins possible appel aux fonds publics.

La prochaine Sense fiction (déjà complète) est programmée le samedi 7 octobre. Plusieurs autres sont prévues par l’équipe de Prism.

Plus d’informations sur le facebook Prism Tahiti.