Christiane Taubira appelle à « la reconnaissance lucide, sincère et active des conséquences » des essais nucléaires

Alors que le président de la République Emmanuel Macron a entamé ce samedi une visite de quatre jours en Polynésie, où il est attendu sur l’épineux sujet des essais nucléaires, Christiane Taubira appelle à « la reconnaissance lucide, sincère et active des conséquences » de ces essais.

La parole de l’ancienne ministre de la Justice depuis son départ du gouvernement en 2016 se fait rare, si bien que la moindre de ses positions politiques est scrutée par ses soutiens, et notamment ces collectifs citoyens qui souhaitent la voir candidate à la Présidentielle de 2022. Les Polynésiens se souviennent d’elle car c’est alors qu’elle était ministre que son intervention avait permis, en octobre 2018, de « décharger » la mémoire de Pouvanaa a Oopa condamné à la prison et l’exil en 1958 sous un faux prétexte, alors qu’il encourageait son peuple à répondre non au référendum sur le maintien de la Polynésie dans la république française.

Ce dimanche, et alors que son ancien collègue a entamé une visite de quatre jours en Polynésie en tant que chef de l’État, Christiane Taubira a pris sa plume pour appeler à une « reconnaissance lucide, sincère et active des conséquences de ces essais sur la santé des personnes, civiles et militaires, qui y furent et y sont exposées ; des séquelles sur la biodiversité ; des répercussions sur les possibilités de vie collective ».

« Alors que la science a établi, depuis plusieurs années, de solides connaissances sur les effets des essais nucléaires, aussi bien souterrains qu’aériens, il est urgent de renoncer à l’indécence des manœuvres dilatoires » écrit-elle également dans ce texte, où elle se dit en « totale solidarité avec les victimes, leurs familles, les militantes et militants pour la vérité sur les essais nucléaires ».

« Le déni (…) n’est plus recevable »

« Le déni des dommages d’activités industrielles, civiles et/ou militaires, sur la santé des personnes et sur les écosystèmes, n’est plus recevable. Il n’est d’ailleurs plus audible » ajoute la native de Cayenne en Guyane. Sur place, deux manifestations ont eu lieu en amont de la venue du président de la République : la traditionnelle commémoration du 2 juillet, marquant le triste anniversaire du premier essai en Polynésie, qui a rassemblé entre 2 et 3 000 manifestants, et celle du 17 juillet, ayant mobilisé le même nombre de personnes. Celles prévues hier dans l’enceinte et aux abords de l’aéroport de Tahiti-Faa’a ont été interdites par le Haut-commissaire de la République. « En hommage à la dignité et la ténacité de celles et ceux qui se sont engagés dans ces combats pour la justice, parfois depuis plusieurs dizaines d’années (…) ; En respect envers celles et ceux qui livrent encore bataille, pour vivre quotidiennement avec des malformations, endurer des pathologies lourdes, lutter contre des altérations silencieuses et sournoises ; Il est temps, depuis longtemps, pour les autorités, de cesser de louvoyer ».

« C’est depuis ces territoires situés sur ces continents ou archipels lointains, c’est par eux que la France s’est installée parmi les puissances spatiales (Guyane) et les puissances nucléaires (Polynésie, après l’Algérie), et qu’elle a pu motiver le bien-fondé de son siège au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies », rappelle également Christiane Taubira.

« Paradoxalement, c’est parce que les citoyennes et citoyens de ces territoires prennent au sérieux les valeurs de la République qu’elles s’obstinent à interpeller les autorités nationales pour réclamer justice. Tout comme Pouvana’a A O’opa, victime d’une colossale injustice, avait maintenu sa confiance en affirmant que « la France étant un grand pays, un jour, justice lui sera rendue » ! ».

Pour Christiane Taubira, la reconnaissance des conséquences des essais nucléaires à laquelle elle appelle est l’ « occasion de rompre avec la vision utilitariste – hautaine et quelque peu cynique – portée sur ces territoires situés sur ces continents ou archipels lointains ».

Avec Outremers 360