Christine Margossian, haute-coiffure au Méridien

Près de 300 personnes ont assisté jeudi soir dans les salons de l’hôtel Méridien au « Hair Show » animé par Christine Margossian, meilleure ouvrier de France en coiffure et ambassadrice de la marque L’Oréal professionnel depuis 26 ans.

Les salons de l’hôtel Méridien Tahiti se sont transformés l’espace d’une soirée en plus grand salon de coiffure du Fenua grâce au « Hair Show » qui a mis en exergue le talent de Christine Margossian. L’ambassadrice de la marque L’Oréal professionnel parcourt le monde entier pour dispenser ses précieux conseils, inspirés de la coiffure à la française. Et celle qui met cette discipline au rang d’art n’a pas déçu ses convives qui, dans un silence quasi religieux, ont tenté de décrypter chaque geste.

« Ce qui m’a le plus impressionné c’est sa rapidité et sa précision. Je suis coiffeur depuis peu et j’avoue être très impressionné », confie l’un des professionnels présent. Proposant une véritable performance artistique et physique, la virtuose a enchainé sans sourcilier ses coiffures sur sept mannequins qui ont offert un véritable défilé de « haute-coiffure ».

A l’origine de cette soirée, le groupe Aline qui s’attache depuis plusieurs années à faire venir les plus grands talents de la coiffure -des « artistes-coiffeurs »– et souhaite faire monter le niveau de nos coiffeurs locaux.

Pour Nicolas Scemama, l’un des organisateurs de l’évènement de jeudi soir au Méridien : « On fait venir des ambassadeurs pour deux raisons. Tout d’abord la formation. A nos yeux, cela reste le plus important pour faire monter le niveau de la coiffure en Polynésie et pour s’inspirer de ce que fait la France en terme de coiffure. Ensuite, c’est bien évidemment pour le prestige et la chance de travailler avec cette marque qui est connue et reconnue dans le monde et qui nous permet d’inviter de telle personnalités ».