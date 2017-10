Christophe Maé : « Ici, je sens des gens vrais »

Christophe Maé est arrivé vendredi dernier à Tahiti en vue de son concert prévu ce vendredi place To’ata. Après deux jours passés sur le fenua, le chanteur est déjà sous le charme de l’île mais surtout de ses habitants.

L’interprète de « Il est où le bonheur » semble l’avoir trouvé en Polynésie. Deux jours après son arrivée très remarquée, Christophe Maé ne s’est toujours pas remis de l’accueil « extraordinaire » que ses fans polynésiens lui ont réservé. « Il y avait une vingtaine de danseurs, ça dansait, ça chantait, ça jouait, c’était magnifique. Rien que pour revivre ça, j’ai déjà envie de repartir et de revenir », a confié Christophe Maé lundi matin.

Depuis son arrivée, le chanteur s’est promené sur l’île et notamment en ville, samedi soir, lors de la Puromu Party. L’occasion de découvrir les groupes locaux qui « jouent grave », pour reprendre les mots de Christophe Maé, qui compte bien profiter de son séjour pour s’essayer au ukulele et même en ramener un chez lui. Une sortie qui était aussi l’occasion de rencontrer quelques-uns de ses fans.

Christophe Maé a encore du mal à réaliser que, même à 18 000 km de la métropole, les gens connaissent ses chansons par cœur, jusqu’à parfois les réinterpréter. Une reconnaissance à l’autre bout du monde qui le touche et qui rend encore plus spécial ce dernier concert d’une tournée de 140 dates.

Christophe Maé le répète dès qu’il le peut, il « fait ce métier pour être sur la route, en concert, c’est là que je m’éclate ». Mais après un an de tournée, l’artiste va prendre du temps pour lui et sa famille. L’occasion de rechercher l’inspiration et de se remettre à écrire pour un prochain album. Est-ce que son voyage en Polynésie pourrait l’inspirer ? « Carrément, j’ai déjà noté quelques phrases », répond l’artiste le sourire aux lèvres.

Pratique :

Les billets pour le concert unique de Christophe Maé sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.