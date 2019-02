Cinq ans ferme contre le chauffard des Marquises

Le conducteur du pick-up lors de l’accident qui a coûté la vie à trois personnes à Nuku Hiva le 24 novembre dernier a été condamné lundi à sept ans de prison, dont deux avec sursis.

L’homme de 51 ans qui conduisait le pickup lors de l’accident mortel survenu à Nuku Hiva le samedi 24 novembre dernier a été présenté une nouvelle fois lundi après-midi en comparution immédiate, aprés avoir demandé un « délai long » pour préparer sa défense. A l’époque du drame, cinq personnes se trouvaient à bord du pickup. Deux étaient décédées sur le coup, une troisième à l’hôpital et la quatrième personne et le conducteur avaient uniquement été blessés. Le conducteur qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,92 gr/l de sang six heures après l’accident, roulait sans permis de conduire, trop vite et avec des pneus lisses.

Le parquet a requis huit ans de prison dont deux avec sursis. Et le chauffard a été condamné à sept ans de prison ferme, dont deux avec sursis. Il a également une obligation de soins, d’indemniser les victimes et de conduire un véhicule pendant cinq ans.