Cinq arrestations pour trafic d’Ice sur la côte Ouest

A la suite d’un simple contrôle routier dimanche à Papara, les gendarmes de la brigade de recherches ont arrêté cinq suspects d’un trafic d’Ice d’une même famille qui seront jugés jeudi après-midi en comparution immédiate.

Pas moins de cinq membres d’une même famille, âgées de 30 à 49 ans et originaires de la côte Ouest de Tahiti, ont été arrêtées en début de semaine et écroués mardi soir pour trafic d’Ice, ont révélé mercredi matin nos confrères de Tahiti Infos. Tout est parti d’un contrôle routier dimanche à Papara. Un automobiliste a été arrêté avec quelques grammes d’Ice et une forte somme d’argent en sa possession. L’enquête des gendarmes de la brigade de recherches a conduit à quatre autres interpellations dans les deux jours qui ont suivi. Trois hommes et deux femmes de la même famille. Les enquêteurs ont fait saisir des véhicules et des biens qu’ils soupçonnent d’avoir été acquis avec l’argent du trafic. Les cinq suspects ont été placés mardi soir en incarcération provisoire, avant leur jugement prévu jeudi après-midi en comparution immédiate.