Cinq cambriolages élucidés à Pirae

Les policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) ont identifié et arrêté cette semaine les auteurs de cinq cambriolages commis dans des maisons de Aute et au CJA de Nahoata sur la commune de Pirae.

A la suite d’une série de plaintes pour cambriolages dans le lotissement Aute à Pirae, la DSP a identifié et interrogé lundi deux suspects d’une vingtaine d’années déjà défavorablement connus des services de police pour vols et cambriolages. Au fil des interrogatoires, les deux jeunes hommes ont fini par reconnaître cinq cambriolages et par impliquer deux autres complices. En tout, la DSP a donc élucidé quatre cambriolages de maisons d’habitations à Aute et le cambriolage du Centre des jeunes adolescents (CJA) de Nahoata entre fin août et novembre dernier. Mardi, un troisième suspect a été placé en garde à vue dans la foulée des deux premières auditions. L’enquête est toujours en cours.