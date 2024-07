Cinq candidates au titre de Miss Aimeho Nui

Nouvelle élection de beauté sur l’île sœur avec le titre de Miss Aimeho Nui à conquérir ce samedi. Cinq candidates sont en lice pour cette nouvelle couronne. Les organisateurs souhaitent célébrer la beauté mais aussi l’intelligence, le talent et l’engagement communautaire des jeunes femmes.

Organisé par un comité du même nom, le concours de Miss Aimeho Nui se déroulera pour la première fois ce samedi. Cinq jeunes femmes sont candidates : Heinarii Aviu-Faatahe, Leimoana Buchin, Mihiau Apa, La’ieikawai Teriitahi et Lucie Harrys. Il ne s’agit de seulement célébrer la beauté mais également « l’intelligence, le talent et l’engagement communautaire des participantes ». Rai Tautu, qui préside l’organisation Aimeho Nui, a déjà officié dans l’organisation de concours comme celui de Miss et Mister Université. Il a préparé plusieurs épreuves dont un grand oral et un test écrit pour « évaluer leur beauté extérieure mais aussi leur éloquence, leur savoir et leur engagement ». Et la soirée est aussi l’occasion d’entendre les candidates avec un « face à face » où chaque candidate pioche une question préalablement rédigée par une autre candidate puis l’épreuve du « one world » pour le trio final où chaque candidate tire un mot au sort et doit s’exprimer sur celui-ci.

« Cela permet de tester leur capacité à réfléchir rapidement et à exprimer des idées de manière concise et convaincante. » Evidemment, les candidates défileront également en maillot de bain, tenue de soirée, et tenue végétale. Une fois le top 3 déterminé, le public pourra aussi voter pour déterminer la Miss et ses dauphines. Les organisateurs ont une grande ambition, comme l’explique Rai Tautu : « Le thème de cette année, c’est les Révoltés de la Bounty et je trouve qu’on incarne très bien ce thème avec des femmes fortes avec du caractère. Il était important aussi pour nous de s’imposer face à l’organisation qui existe déjà, Miss Moorea. Et il était important pour nous de mettre en place ce thème cette année pour cette première édition. »

Les organisateurs du concours ne souhaitent pas remplacer Miss Moorea mais espèrent tout de même envoyer leur Miss élue au concours de Miss Tahiti. Ce sera samedi, à partir de 19h30, à la salle omnisport de Afareaitu.