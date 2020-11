Cinq décès liés à l’épidémie de Covid en 24 heures

Au total, 61 Polynésiens sont décédés des suites d’une contamination au Covid-19 en un peu plus de deux mois. Le nombre d’hospitalisations, principal indicateur du risque sanitaire pour les autorités, reste stable.

La direction de la Santé ne communique pas sur l’identité des personnes décédées. Mais ces dernières semaines, l’essentiel des décès avaient lieu à l’hôpital et concernaient des personnes âgées et souffrant déjà de pathologies chroniques (maladies respiratoires, obésité, diabète, cancer…). Plus le virus circule dans la population, plus ces personnes « fragiles » risquent d’y être exposées. Les analyses sur prélèvements menées hier ont permis d’identifier, parmi les seuls cas symptomatiques, 241 nouveaux cas de coronavirus. Le rythme de contamination reste élevé, même s’il semble en léger retrait par rapport à début novembre. La filière Covid du CHPF accueille ce mardi 98 patients, dont 27 en réanimation.