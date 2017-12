Cinq jeunes écroués après la bagarre d’Atimaono

Cinq jeunes hommes, âgés de 18 à 21, ans ont été présentés jeudi après-midi en comparution immédiate pour leur implication dans la bagarre avec les gendarmes de Papara dimanche dernier. Tous ont été écroués à Nuutania dans l’attente de leur procès.

La vidéo de la bagarre a fait le tour des réseaux sociaux. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du matin, plusieurs gendarmes de la brigade de Papara ont été pris à partie, insultés, frappés et caillassés par un groupe de jeunes gens alcoolisés à la sortie d’un concert organisé au restaurant du golf d’Atimaono. Jeudi après-midi, cinq suspects ont été présentés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Papeete. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les circonstances de cette bagarre générale.

Les gendarmes étaient en fait venus sur place à la recherche d’une jeune fille en fugue vraisemblablement présente à la soirée. Ils avaient prévu d’attendre la fin du concert pour faire une annonce au micro. Mais sur place, des bagarres ont éclaté à l’issu de l’évènement. Les gendarmes sont donc intervenus. Et c’est à ce moment que la situation s’est envenimée. Un militaire a notamment été frappé au visage, puis dans le dos, avant de chuter au sol et d’être assailli par les belligérants. Ses collègues ont lancé des bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Et les assaillants ont alors attaqué les gendarmes à coups de pierres…

Jeudi après-midi, les cinq prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense. Des profils sans véritables lourds casiers judiciaires, principalement en recherche d’emploi mais pour la plupart diplômés et « insérés socialement » selon le juge. Tous ont globalement reconnu les faits, mettant leur comportement sur le compte de l’alcool. Le procès a été fixé au 28 décembre prochain. Dans l’attente, les cinq prévenus ont été placés en incarcération provisoire à Nuutania.