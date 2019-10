Cinq personnes à bord d’un poti marara retrouvées aux Tuamotu

Le dimanche 6 octobre 2019 en fin d’après-midi, le JRCC Tahiti a été informé par la police municipale de Makemo de l’absence de retour d’un poti marara naviguant entre Makemo et Taenga, avec cinq personnes à son bord dont un bébé.

Le JRCC Tahiti a immédiatement engagé un Gardian de la marine nationale ainsi que l’hélicoptère inter-administrations Dauphin, afin de compléter les moyens nautiques de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) déjà sur place pour effectuer les recherches.

Arrivé sur zone vers 23 heures, le Dauphin a repéré l’embarcation et a treuillé les cinq naufragés qui ont été pris en charge par les pompiers à l’aéroport de Makemo pour un bilan médical. La mère et son bébé ont été dirigés vers le dispensaire. Tous sont sains et saufs.

Cette mission illustre la coopération et la complémentarité des moyens militaires et des navires de la FEPSM sous la coordination du JRCC.

Cet épisode est l’occasion de rappeler aux navigateurs et aux plaisanciers qu’ils doivent

impérativement s’assurer de :

– se renseigner sur les conditions météorologiques et de navigation ;

– déclarer leur partance auprès du JRCC Tahiti ;

– vérifier la présence et le bon fonctionnement des équipements de sécurité et de

moyens de communication (radio, téléphone satellitaire, PLB) pour donner

rapidement l’alerte ;

– emporter des moyens de survie (eau, nourriture, vêtements adaptés).

