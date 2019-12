Cinq personnes décédées lors d’une éruption volcanique en Nouvelle-Zélande

Une éruption volcanique sur l’île de White Island, située au nord de la Nouvelle-Zélande, a causé la mort d’au moins cinq personnes et fait 31 blessés. Les autorités néo-zélandaises estiment peu probable de retrouver des survivants.

Lundi, le volcan de White Island, petite île située au nord de la Nouvelle-Zélande est entré en éruption. Selon la police, une cinquantaine de personnes se trouvaient à proximité du volcan lorsque l’éruption s’est produite.

Pour l’heure, 31 personnes sont en soins car brulées grièvement et cinq personnes sont décédées. On estime que huit personnes seraient toujours piégées sur l’île, mais après plusieurs vols de reconnaissance par hélicoptère, les autorités néo zélandaises ont indiqué n’avoir trouvé aucune trace de vie et estiment très minces, les chances de retrouver des survivants. Étant donné la dangerosité à débarquer sur l’île, les secours ont déployé des drones pour faciliter les recherches.

Certaines des personnes qui étaient sur l’île étaient des croisiéristes venus à bord du paquebot Ovation of the Seas. Le panache de fumée du volcan monte à 3 600 m d’altitude et sa dernière éruption remonte à 2016.