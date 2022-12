Cinq tortues victimes de collisions en moins de deux mois à Moorea 

Te Mana o te moana s’indigne : deux tortues ont été tuées et trois autres blessées par des hélices de bateau en moins de deux mois. En cause, la vitesse de navigation dans le lagon qui n’est pas respectée par de nombreux prestataires d’activités nautiques, dit l’association.

En septembre 2022, deux tortues vertes ont été accueillies au Centre de soins des tortues marines de Moorea de Te mana o te moana. Tout d’abord, Hélice, une tortue verte sub-adulte a rejoint le Centre après son décès suite à une blessure mortelle d’une hélice de bateau. Hélice avait été aperçue en vie par des prestataires mais n’avait malheureusement pas pu être immédiatement récupérée. Au vu de ce qui restait de son corps suite à une prédation naturelle post-mortem, la collision évidente avec l’hélice d’un bateau a été confirmée.

En septembre également, Yo, une tortue verte sub-adulte a été retrouvée morte sur la plage de Paopao à Moorea avec une plaie profonde à la carapace. Compte tenu de la blessure, une collision par bateau laisse peu de doutes.

En octobre 2022, Here a rejoint le Centre de soins à son tour. Elle présentait une plaie profonde et sanglante au niveau de la carapace laissant apparaître certains organes internes dont notamment ses poumons. Là encore, au vu du type de blessure, la collision avec un bateau est l’hypothèse la plus probable.

Ce même mois, Lilly a rejoint nos pensionnaires après avoir été récupérée par le club de plongée Nemoz avec un enfoncement de la carapace situé au niveau de la 4e écaille vertébrale. L’enfoncement là encore est typique d’un cas de collision.

Pour finir, au début du mois de novembre, Jo Iti a rejoint les pensionnaires suite à une blessure à la carapace ressemblant une fois de plus à un enfoncement dû à une collision.

Cette succession d’individus retrouvés blessés ou morts dans le lagon de Moorea laisse entrevoir un lien évident avec une vitesse excessive observée et reportée à plusieurs reprises, pourtant limitée à 5 nœuds, dit Te Mana o te moana. L’association estime que le nombre réel de tortues victimes des chauffards de la mer est 3 à 5 fois supérieur à celui des signalements.

La hausse du nombre de tortues blessées ou tuées a été constatée alors que l’activité des prestataires nautiques reprenait, dit Hélène Duran, qui dit aussi comprendre les contraintes de ces professionnels après deux années difficiles. Mais ils mettent en danger leur propre gagne-pain à long terme en endommageant la faune marine.

« Nous tenons à rappeler à tous que la vitesse est un facteur important dans les cas de collision de tortue marine avec les bateaux et qu’il est donc essentiel de respecter la règlementation en vigueur, » conclut le communiqué de Te Mana o te moana, qui accueille en ce moment 9 pensionnaires en réhabilitation.

Avec communiqué