Cinquième conduite en état d’ivresse pour un pilote de ligne

Déjà condamné à quatre reprises pour des infractions routières liées à l’alcool, un quinquagénaire, pilote de profession, avait été retrouvé en 2022 endormi au volant de sa voiture, moteur allumé, et bouteille vide sur le siège passager. Devant le tribunal correctionnel de Papeete, il a expliqué se tenir désormais « à carreau », et avoir retrouvé une stabilité professionnelle en tant que commandant de bord. Il a tout de même été condamné à deux mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans et une obligation de soins.

En mars 2022, la DSP est appelée à trois heures du matin pour une intervention. En l’occurrence, un homme endormi au volant de son véhicule garé avec l’arrière qui empiète sur la moitié de la chaussée. Les agents arrivent sur les lieux et constatent que le moteur de la voiture est en marche et que l’homme dort profondément, avec sur le siège passager, une bouteille de bière vide. Ils le réveillent et constatent qu’il est fortement alcoolisé. L’éthylomètre indiquera deux grammes d’alcool dans le sang.

« À l’époque j’avais pas mal de problèmes personnels, un divorce en cours et aussi une situation professionnelle qui ne me convenait pas », explique le quinquagénaire. Le juge examine le dossier du prévenu et relève quatre condamnations pour les mêmes faits. « Je vois que vous êtes coutumier du fait, à chaque fois que vous êtes contrarié, vous buvez ? » « Pas forcément, la première fois j’étais jeune je faisais mes études en métropole, quant à la deuxième fois c’était suite au décès… » il s’interrompt ému et revient sur les faits qui lui sont reprochés. « Mais là je n’étais pas en train de conduire, je revenais d’un bar où j’avais bu sept verres de whisky et comme je savais que je n’étais pas en état de conduire, j’ai décidé de me reposer dans la voiture.»

Le juge lui fait alors remarquer que le moteur de la voiture tournait quand les policiers l’ont réveillé. « J’avais mis le moteur pour avoir la clim », « d’accord, l’interrompt le juge, mais votre véhicule empiétait pas mal sur la chaussée », « j’ai dû me garer comme un idiot avant d’aller boire » explique-t-il. Puis il argumente, « ce qui manque ici ce sont des taxis ou des Uber, et en plus les hôtels sont chers, c’est pour cela que j’ai dormi dans mon véhicule. »

« Aujourd’hui tout va bien, je me tiens à carreau »

Le procureur prend la parole, « comme l’a relevé le juge vous avez été condamné plusieurs fois pour les mêmes faits, et à chaque fois vous avancez que ce sont vos problèmes personnels qui vous ont conduit à boire. Qu’est ce qui nous dit que cela ne va pas se reproduire ? » « Aujourd’hui tout va bien, je me tiens à carreau » et il explique, « je suis en ménage et ma compagne est enceinte et j’ai eu le poste que j’espérais. » « Et quel est ce poste » questionne le juge, « commandant de bord dans une compagnie aérienne.» Le juge a un mouvement de surprise et pose la question que tout le monde dans l’assistance a en tête, « et vous êtes testé quand vous prenez le manche » « oui oui, une fois par an j’ai un test sanguin et urinaire.»

Après en avoir délibéré le juge le condamne à 2 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, annulation de son permis de conduire avec une attente de deux mois avant de le repasser et une obligation de soins que le juge justifie. « Il y a un problème dans votre casier et vous devez en prendre conscience. »