Cinquième renvoi pour le procès du Dr Théron

Poursuivi pour violences aggravées sur un clerc d’huissier ainsi qu’outrage envers une gendarme, le Dr Jean-Paul Théron devait comparaître ce vendredi. Le juge unique s’est déclaré incompétent en raison du changement de qualification des blessures du clerc d’huissier, et le procès se tiendra le 18 octobre devant un tribunal autrement constitué.

Lire aussi : Le Dr Jean-Paul Théron placé en garde à vue

La première expertise médicale du clerc d’huissier venu signifier au médecin, en septembre 2021, la procédure disciplinaire engagée par le Conseil de l’ordre des médecins, avait retenu 8 jours d’incapacité temporaire de travail. Une nouvelle expertise, demandée par la défense du médecin, n’a pu être réalisée dans le temps imparti. Toutefois, une deuxième expertise avait été demandée par le juge, et cette dernière a estimé que la gravité des blessures était supérieure, les portant alors à 10 jours d’ITT. Les coups et blessures entrainant plus de 8 jours d’ITT sont un délit plus grave qui nécessite un jugement par la chambre du TPI sous sa forme collégiale.

Pour rappel, en-dessous de 8 jours d’ITT, le délit est passible d’une amende de 178 995 Fcfp. Au-dessus, les peines maximales encourues sont de 3 ans d’emprisonnement et 5,37 millions d’amende.

Lors de l’audience, sur les bancs du tribunal, on pouvait reconnaitre Oscar Temaru et Tony Géros. Une présence qui rappelle toute la complexité du cas du Docteur Théron par son aspect médiatique.