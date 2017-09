Circulation fermée au niveau des tunnels de Papeete et Punaauia

Les accès aux tunnels de Papeete et Punaauia seront fermés ce jeudi soir à partir de 20 heures jusqu’à vendredi 4 heures du matin. Le ministère des transports intérieurs y prévoient des travaux.

Le ministre des transports intérieurs Luc Faatau informe les usagers de la route que les tunnels situés à Papeete et Punaauia seront fermés ce jeudi à 20 heures jusqu’à vendredi 4h00 du matin. Raisons invoquées : la remise en place de la barre de limitation de hauteur pour ce qui est du tunnel de Punaauia, et pour Papeete, il s’agit de la pose de lumineux. Des déviations sur les giratoires sont prévues, et des panneaux de signalisation seront installés.