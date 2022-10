Circulation perturbée dimanche pour cause de convoi exceptionnel

Dans le cadre du programme « Punaruu 2025 » EDT a commandé un nouvel alternateur de 21 MVA pour la centrale de la Punaruu. Ce nouvel alternateur sera acheminé par la route de Motu Uta jusqu’à la Punaruu, dimanche entre 7h30 et 11h30. Des perturbations sur la circulation sont à prévoir.

Dans un communiqué EDT précise que « escorté par la gendarmerie, le convoi exceptionnel de 24 mètres de long et de 4.20 m de large pour un poids de 100 tonnes empruntera le front de mer de Papeete, puis la RT1 à Faa’a et Punaauia. Il devra circuler, à deux reprises et sur des portions limitées, en sens inverse. (…) Le convoi mesurant 4.8 m de hauteur, l’alternateur sera transporté sur une remorque extra-basse afin de permettre le passage sous les différentes passerelles se trouvant sur le trajet. (…) EDT présente toutes ses excuses pour la perturbation de la circulation que pourrait occasionner ce convoi exceptionnel et remercie la population pour leur compréhension. »

Le trajet emprunté par le convoi exceptionnel